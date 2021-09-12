Умер при странных обстоятельствах: под Киевом нашли мертвым известного судью Писанца

12 сентября 2021 , 12:05
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Источник:

Нацполиция

В Киевской области в селе Погребы 11 сентября нашли тело судьи Печерского райсуда Виталия Писанца. Накануне мужчина отдыхал у знакомого и оказался в эпицентре конфликта.

Писанцу было 53 года. Его тело обнаружили в доме по адресу улица Центральная, 6 в селе Погребы Броварского района.

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Что известно о смерти Писанца

Владельцем дома является военный в отставке. Кроме того, вечером 11 сентября на месте трагедии гостил следователь Соломенского РУП ГУНП в Киеве, сообщает "Обозреватель".

Мужчины распивали алкоголь, потом между ними вспыхнул конфликт. По данным СМИ, судья нанес телесные повреждения одному из участников застолья. Сразу после этого Писанец якобы споткнулся и упал.

Товарищи вызвали скорую и пытались оказать судье первую помощь, но спасти Писанца не удалось.


Фото с места трагедии / Полиция

СМИ назвали возможную причину смерти

  • По данным "Сегодня", у Писанца мог оторваться тромб.
  • По предварительным данным, на месте трагедии не было стрельбы или драки.
Заметьте! Пресс-секретарь областной полиции Ирина Прянишникова сообщила, что дело будет расследовать ГБР.

Что известно о Писанце

  • Умершему было 53 года.
  • Свою судейскую карьеру Писанец начал в 1998 году на Луганщине.
  • С 2015 года был судьей Печерского райсуда Киева.
  • Судья Писанец был фигурантом многих скандалов. В частности, сам он принял решение о снятии ареста с имущества главы МВД времен президентства Виктора Януковича – Виталия Захарченко.
Автор: Мар'яна Бекало