Умер при странных обстоятельствах: под Киевом нашли мертвым известного судью Писанца
Источник:Нацполиция
В Киевской области в селе Погребы 11 сентября нашли тело судьи Печерского райсуда Виталия Писанца. Накануне мужчина отдыхал у знакомого и оказался в эпицентре конфликта.
Писанцу было 53 года. Его тело обнаружили в доме по адресу улица Центральная, 6 в селе Погребы Броварского района.
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Что известно о смерти Писанца
Владельцем дома является военный в отставке. Кроме того, вечером 11 сентября на месте трагедии гостил следователь Соломенского РУП ГУНП в Киеве, сообщает "Обозреватель".
Мужчины распивали алкоголь, потом между ними вспыхнул конфликт. По данным СМИ, судья нанес телесные повреждения одному из участников застолья. Сразу после этого Писанец якобы споткнулся и упал.
Товарищи вызвали скорую и пытались оказать судье первую помощь, но спасти Писанца не удалось.
Фото с места трагедии / Полиция
СМИ назвали возможную причину смерти
- По данным "Сегодня", у Писанца мог оторваться тромб.
- По предварительным данным, на месте трагедии не было стрельбы или драки.
Что известно о Писанце
- Умершему было 53 года.
- Свою судейскую карьеру Писанец начал в 1998 году на Луганщине.
- С 2015 года был судьей Печерского райсуда Киева.
- Судья Писанец был фигурантом многих скандалов. В частности, сам он принял решение о снятии ареста с имущества главы МВД времен президентства Виктора Януковича – Виталия Захарченко.