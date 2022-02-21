Тему не называют: Путин решил провести заседание Совбеза уже сегодня
21 февраля 2022 , 10:48Читати новину українською
Источник:Интерфакс
Владимир Путин 21 февраля решил провести заседание Совета безопасности России. Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что это не очередное заседание.
В то же время темы встречи пока остаются в тайне. Песков пообещал раскрыть детали позже.
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Журналисты поинтересовались у представителя Путина, является ли это заседание Совбеза экстренным.
Это нерегулярное (заседание – 24 канал). Также у президента сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров,
– ответил представитель Кремля.
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