Тему не называют: Путин решил провести заседание Совбеза уже сегодня

Владимир Путин 21 февраля решил провести заседание Совета безопасности России. Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что это не очередное заседание.

В то же время темы встречи пока остаются в тайне. Песков пообещал раскрыть детали позже.

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Журналисты поинтересовались у представителя Путина, является ли это заседание Совбеза экстренным.

Это нерегулярное (заседание – 24 канал). Также у президента сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров,

– ответил представитель Кремля.

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