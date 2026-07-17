Россия придумала новый способ защитить "теневой флот" в Азовском море

Украина благодаря ударам дронов успешно уничтожает танкеры "теневого флота". Оккупанты планируют задействовать центр БПЛА "Рубикон", чтобы защитить суда.

Кроме того, россияне могут задействовать 51-ю дивизию ПВО и 1096-й зенитный ракетный полк Черноморского флота. Об этом сообщает движение "Атеш".

Что известно о новых мерах оккупантов?

Агент "Атеш" из штаба Черноморского флота рассказал, что оккупанты планируют задействовать кадровых военных и дефицитные подразделения для прикрытия нефтяных танкеров и газовозов в Черном и Азовском морях. Таким образом Кремль пытается защитить свой "теневой флот".

На каждый танкер оккупанты планируют направлять до трех военных. Их вооружат спаренными пулеметами, переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) и зенитными дронами.

Благодаря кораблям "теневого флота" Москва пытается обойти международные санкции и зарабатывать миллиарды на финансирование войны. Кроме того, после успешных ударов ВСУ по НПЗ страна-агрессор пытается обеспечить топливом военные объекты на временно оккупированных территориях.

Мы фиксируем все перемещения сил ПВО и передаем координаты Силам обороны Украины. "Теневой флот" пойдет ко дну вслед за Черноморским,

– заявили в "Атеш".

Напомним, за 10 дней Силы обороны сумели провести атаки против более 136 российских кораблей, которые незаконно пересекали экономическую зону Украины.

Что известно об успехах ВСУ на море?

Украинское командование заявило о начале нового этапа морской операции "Молочка". В частности, в ночь на 15 июля беспилотные системы поразили 20 российских судов в Черном море. Среди пораженных целей были: 17 нефтяных танкеров, 2 танкера-газовоза и 1 буксир.

Ранее, 14 июля, военно-морские силы ВСУ провели успешную операцию у Новороссийска. В результате ФСБ потеряла свой пограничный корабль "Изумруд".