Також росіяни можуть залучити 51-у дивізію ППО та 1096-й зенітний ракетний полк Чорноморського флоту. Про це повідомляє рух "Атеш".

Що відомо про нові заходи окупантів?

Агент "Атеш" зі штабу Чорноморського флоту розповів, що окупанти планують залучити кадрових військових та дефіцитні підрозділи для прикриття нафтових танкерів і газовозів у Чорному та Азовському морях. Таким чином Кремль намагається захистити свій "тіньовий флот".

На кожен танкер окупанти планують відправляти до трьох військових. Їх озброять спареними кулеметами, переносними зенітними ракетними комплексами (ПЗРК) та зенітними дронами.

Завдяки кораблям "тіньового флоту" Москва намагається обходити міжнародні санкції та заробляти мільярди на фінансування війни. Також після успішних ударів ЗСУ по НПЗ, країна-агресорка намагається забезпечити пальним військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях.

Ми фіксуємо всі переміщення сил ППО та передаємо координати Силам оборони України. "Тіньовий флот" піде на дно слідом за Чорноморським,

– заявили в "Атеш".

Нагадаємо, за 10 днів Сили оборони зуміли атакувати понад 136 російських кораблів, які незаконно перетинали економічну зону України.

Що відомо про успіхи ЗСУ у морі?

Українське командування заявило про початок нового етапу морської операції "Молочка". Зокрема, у ніч проти 15 липня безпілотні системи уразили 20 російських суден у Чорному морі. Серед уражених цілей були: 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та 1 буксир.

Раніше, 14 липня, військово-морські сили ЗСУ провели успішну операцію біля Новоросійська. В результаті – ФСБ втратила свій прикордонний корабель "Ізумруд".