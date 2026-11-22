Известный ирландский журналист Кейлан Робертсон в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал об уничтожении российского теневого флота и психологическом сломе внутри России.

Российская нефть продолжает находить путь на мировых рынках, несмотря на санкции и попытки Запада ограничить доходы Кремля. Одним из главных инструментов обхода ограничений остается теневой флот. В то же время, все более активные действия европейских стран против таких судов могут серьезно усложнить эту схему.

Однако проблемы России не ограничиваются нефтяными доходами. Украинские удары по военным и экономическим объектам заставляют россиян ощущать последствия войны в повседневной жизни, а успехи сил обороны разрушают образ непобедимой российской армии. На этом фоне возникает вопрос, может ли недовольство внутри самой России стать толчком к серьезным изменениям и в конечном итоге привести к распаду империи.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал ирландский журналист Кейлан Робертсон. Он объяснил, как уничтожение теневого флота влияет на российскую экономику, почему Кремль может столкнуться с психологическим коллапсом, как Ирландия помогает Москве зарабатывать на нефти и почему России не удалось превратить ситуацию в Олешках в очередную пропагандистскую победу. Подробности – читайте в материале.

Как уничтожение теневого флота бьет по России

В этом году вы начали с огромных расследований, репортажей и документального фильма о российском теневом флоте, о том, как они пытаются найти новые маршруты, чтобы поставлять свою нефть в мир. Как долго они будут пытаться находить новые пути, новые маршруты, и все равно будут терпеть неудачи снова и снова?

Это был отличный способ начать год. Я начал год с разговоров о теневом флоте, а потом, словно по волшебству, французы начали штурмовать российские корабли, перевозившие всю эту нефть. И одним из известнейших примеров этого был корабль под названием Grinch, который штурмовали французы.

Обычно именно Гринч должен воровать подарки, но похоже, что французы украли подарки Путина в начале этого года, так что это было замечательно. Эти корабли перевозят русские военные материалы, военную машину. Они перевозят нефть, которой оплачивают зарплаты солдатам, поэтому я считаю все эти военные корабли.

С самого начала французы позволяли этому происходить очень долго. Британцы позволяли этому происходить очень долго. Европа стояла в стороне и просто позволяла этим кораблям плавать куда угодно. Для этого Украине пришлось ввести собственные санкции, подрывая их.

Но Франция решила хоть раз отнестись к этому всерьез, взять корабли на абордаж, и это было бы разрушительным для России.

Интервью Робертсона: смотрите видео

Как вы думаете, после этого года и вообще после лет этой кампании в Европе, и не только в Европе, почему эти нефтяные танкеры и теневой флот России так важны для них, для Москвы?

Потому что России нужны деньги. Ее главная экономика – это то, что они экспортируют, то есть нефть и газ, и делают это своими кораблями по всей Европе.

Я начал этот год на острове Лесбос, сидя и наблюдая, как европейцы загорают, и глядя, как некоторые из этих кораблей проплывают прямо мимо, буквально военные корабли, финансирующие самое сухопутное вторжение в Европе со времен Второй мировой войны. Это было совершенно забавно. Очевидно, что Украина решила вмешаться.

Так что эти корабли – как "путинские детеныши тюленей, перевозящие его вещи". Они ему отчаянно нужны.

Для этого их просто систематически уничтожают, и это замечательное начало года.

Я считаю, что европейцы должны бороться гораздо жестче с российским теневым флотом. Вы ездили в Грецию, а мы знаем, что Греция обычно и достаточно часто помогает России обходить европейские санкции. Для меня это все еще печальная картина. Я мечтал, чтобы они были более агрессивны, активны во всех этих вопросах. Я знаю, почему это происходит: потому что все сводится к деньгам. Это стало прибыльным бизнесом.

Да. Когда я расследовал деятельность теневого флота в Греции, я заметил, что на островах было очень много людей, которые действительно обслуживали эти корабли и зарабатывали на этом кучу денег, люди, которые ремонтировали корпус или даже становились капитанами, или даже одевали эти резиновые шины вокруг него.

По всей Греции существует целая индустрия по обслуживанию этих кораблей, поэтому многие зарабатывают на этом деньги. Вот почему Греция не воспринимает это серьезно. Опять же, вот почему Украина вынуждена подрывать эти корабли.

Но именно поэтому эти корабли просто проплывают мимо, потому что есть так много людей, которые еще зарабатывают деньги на российской военной машине. Весь Европейский парламент и Европейский Союз до сих пор кишат сомнительными российскими деньгами, российским лоббированием, а там, где замешаны деньги, будут политики, позволяющие этому происходить.

Именно поэтому пока мы разговариваем, корабли российского теневого флота все еще плавают европейскими водами. И пока Европа не возьмется за ум, не станет серьезно относиться к российской угрозе, это будет продолжаться.

Вспоминая Францию, вы сказали в начале, что на самом деле это очень хорошие происходящие вещи. Я довольно удивлена официальным Парижем, потому что, видя, как Ле Пен уходит к власти, я немного боюсь, но, возможно, вскоре состоится встреча с президентом Зеленским, и кто знает? Возможно, они что-нибудь обсудят, и ее видение улучшится. Но, во всяком случае, я очень поражена тем, что Франция настолько предана этому вопросу, этому делу, понимая, что это важно. Они не хотят быть вовлечены в эти грязные деньги.

Да, они тоже должны что-то делать, даже если это просто символично. Это совершенно смешно, что эти корабли все еще плавают вокруг Европы, пока это происходит, пока Европа не просто ведет свою войну здесь, в Украине, они ведут свою войну по всей Европе, гибридные войны, поджоги, шпионаж. Мы это видели.

Кинетическая война тоже. Ракеты падают в Польше , российские ракеты и беспилотники падают в Молдове, в то время как они способствуют российским кораблям, которые за это платят. По крайней мере, что-то надо было делать. Европа может контролировать свои воды. Они могут это сделать. Это возможно.

Почему жители России на самом деле начали скулить из-за войны

В этом году произошел массовый подрыв русских складов украинскими беспилотниками. Мы говорим о Wildberries и Ozon. Это своеобразный американский Amazon.

Подрыв складов Wildberries в текущем году стал огромной катастрофой для России. Они хотели наблюдать за начавшейся войной. Они хотели держать ее в телевизоре. Они не хотели, чтобы она действительно вошла в их жизнь. Они были очень расстроены этим.

А россиянам нужна доставка вещей, потому что у них нет бензина на местных заправках, чтобы доехать до магазина, поэтому им приходится заказывать вещи онлайн и оказывается, что это не сработает.

Это стало катастрофой, которая разрушила жизнь россиян. Опять же большинство россиян согласны с этой войной. Они не очень против нее. Они не против вторжения в Украину. Но что им не нравится, так это когда они не могут получить свои вещи с доставкой на дом. Это уже слишком.

Вторжение в Грузию, Сирию, Чечню, Крым, Украину – это не имеет особого значения, но когда я не могу получить свои посылки из Amazon, тогда это война, тогда это слишком для россиян.

Они ненавидели это, и это разрушило их жизнь, и в этом был смысл. Смысл этого состоит в том, чтобы напомнить рядовым россиянам о последствиях действий их правительства и надеяться, что им это надоест, они перестанут гнаться за империалистической картой и вернутся домой в Россию, и просто перестанут пытаться вторгаться ко всем своим соседям. И я думаю, что это была очень хорошая идея.

И опять же, так многие в комментариях всегда спрашивают: "Почему Украина не сосредоточится на ударах по складам по производству беспилотников и поставке оружия? Почему они бьют по складам?" Опять же, если вы можете остановить российский аппетит до войны, то они не будут создавать никакого оружия. Они просто вернутся к своим начальным границам. Я думаю, что это оказало очень глубокое влияние в этом году.

На этой неделе мой друг Стив Розенберг провел уличные интервью в Москве, и он спрашивал у россиян, что они думают о войне, и они сказали это. Им это уже очень надоело.

Опять же, это не потому, что у них наступил момент ясности и морали, и они вдруг стали замечательными и полюбили Украину. Это потому, что они не могут получить свои посылки из Amazon, потому что нефтеперерабатывающие заводы горят. Это потому, что их жизнь становится сложнее и рушится, и они больше этого не хотят.

И это может положить конец этой войне – россияне просто разозлятся и им это надоест. Потому Украина должна продолжать это делать. Они должны усилить атаки. Они должны продолжать как можно больше.

У россиян есть бизнес. Это как маркетплейс, который у них есть, и они полагаются на кредиты от правительства, и все эти кредиты будут дефолтными, если весь ваш бизнес сгорит в пламени. И это создает большее давление на федеральное правительство в финансовом плане. Потому что этот долг работает как цепочка поставок. Так что дело в этом. И я думаю, что это была достаточно успешная операция Украины.

Недавно появилась информация о россиянине, которого только что освободили из тюрьмы. Был тот уникальный человек, который просто стоял у своего дома на коленях, умоляя остановить войну. Это было 24 февраля 2023 года. Но можете ли вы представить, что эти случаи происходили массово по всей России?

Мы даже не видим полных масштабов ущерба в российском обществе, потому что вы не можете ничего с этого снимать. У нас были некоторые видео, но показывать беспорядки в России незаконно. Незаконно показывать что-либо, что не выставляет Россию в выгодном свете, а в России происходит много плохого. Мы даже не знаем, насколько это нарушило повседневную жизнь и бизнес в России. Я воображаю, что это глубоко.

Но до распада Советского Союза этот железный занавес, это одеяло фасада скрывало большинство проблем, а в Советском Союзе до его распада было много проблем. Многие отрасли промышленности приходили в упадок. Было много дефолтов по кредитам. Были огромные финансовые проблемы, но мы этого не видели, потому что Россия очень хорошо умеет это скрывать.

Я думаю, что то же происходит и сейчас, когда российское общество находится под чрезвычайным давлением, но мы видим лишь крошечную его часть.

Та часть, которую мы видим, достаточно интересна. Это люди, буквально кричащие в экраны своих телефонов о том, что не могут делать элементарные вещи. И мы все думаем: "О Боже, Россия не может распастись. Это невозможно". Россия распалась 30 лет тому назад. Это новая страна.

Россия – более новая страна, чем ОАЭ, понимаете? Россия любит делать вид, что Украина не имеет корней. Россия совершенно нова. Она просто появилась ниоткуда. Она уязвима.

Почему россияне ведут себя за кодроном как дикари

Мы много раз обсуждали то, что мы видим, как все больше и больше россиян ужасно ведут себя за границей. Они не просто убивают украинцев, но и не имеют никаких манер за границей, когда они куда-то путешествуют как туристы.

Мы слышали о плохо ведомых британцах за рубежом, но россияне за рубежом – это совсем другой уровень сейчас. Это следующий уровень. Кажется, они просто не могут себя сдержать.

В каждой стране, куда они едут в этом году, я видел вирусные видео, как россиян выбрасывают из баров за драки, депортируют за кражи из гостиниц, просто постоянно отправляют обратно в Россию, и они еще жалуются на это. Мол: "О, но ведь в России так много величия. Я думал, что это лучшая страна в мире. Зачем вам ехать за границу?"

Россия в культурном плане достаточно дисфункциональна. Она рождена из мафиозного государства. Преступность повсюду. Они создают вид, что Москва – самое безопасное место на земле. Вы можете идти по улице, и все хорошо. Но на самом деле это криминальная дыра почти везде за пределами буквально площади в Санкт-Петербурге и Москве. И это вроде бы очевидно.

Россия экспортирует все эти замечательные вещи за границу. Они экспортируют все потасовки. Они экспортируют всех мужчин, безумное поведение и алкоголизм. И это просто разворачивается прямо перед нами.

И сейчас есть даже определенные бары и есть даже определенные места, где на вывесках написано: "Без русских" . Они просто не будут с этим мириться. Жаль, что Европа этого не делает.

Я слышала о некоторых вывесках в Грузии. Я не знаю по поводу Азии, что там происходит, но я знаю, что много раз их депортировали, потому что они превысили разрешенное количество дней пребывания. Так что на самом деле это незаконно, и они оставались месяцами.

Но самое плохое, что я слышал, это то, как россияне обращаются с украинцами в Европе. У меня есть украинские друзья. Кажется, вы даже рассказывали мне такую историю, где они хвастаются тем, сколько денег зарабатывают на войне.

О, да. Они сражаются с людьми. Недавно я слышала от друга, что россияне, которые путешествуют по Европе, говорят, что они работают на военных заводах, и они очень довольны этой войной, потому что зарабатывают много денег. Это тысячи долларов. Он не говорил о 2000 долларов в месяц. Это было гораздо больше. Это многое для России. Это цифра.

Ну вы помните поведение россиянки с автомобилем Tesla в Америке? У нее был номерной знак о краже Крыма. Во Флориде.

Эта высокомерие, которую мы видим у значительной части российского общества за рубежом, так отвратительна. Но как только кто-то ловит их на этом, как только их разоблачают или как только кто-то критикует, они играют жертву, и именно это сделала водитель той машины. Ее уволили.

Россияне просто начинают войну, которую не могут окончить, а затем играют жертву. Это звучит сродни тому, что они делают здесь.

Это интересное мнение, потому что я считаю очень важным понять и осознать, что страна и люди страны, которая начала эту войну, вторгаясь и убивая украинцев ежедневно, они не могут быть плохими для нас и вдруг стать очень хорошими для людей в Париже, Будапеште, или людей на Манхэттене, или людей где-то в Та-ге. Это так не работает. Они просто притворяются.

Мы также говорим о том, что так много ехавших за границу россиян являются российскими националистами. Это как тот мем: "Да здравствует Россия. Мы русские. Мы любим Россию". А потом их депортируют. Кто-то тянет их обратно, а они такие: "Нет, нет. Как это могло произойти? Моя жизнь разрушена. Нет, только не Россия". Вы видели это так часто.

Я думаю, что это высокомерие в русском мышлении. Вот почему они пытаются вторгнуться в Украину и издеваться над своими соседями и издеваться над каждой другой страной, потому что это: "Мы лучше всех других, независимо от того, в какую страну мы едем", это поведение превосходства, а затем, если их критикуют, они сразу играют жертву.

Это действительно, действительно ужасное мышление. И опять же это не все россияне, но есть много таких видео.

Недавно вы послали мне видео, которое стало вирусным в социальных сетях. Там была девушка, которая ждала письмо из посольства для получения визы, и ей отказали, и она была очень расстроена камерой.

Это совершенно смешно. Я не знаю, почему россияне так много жалуются на то, что не получают визу, потому что Россия, очевидно, удивительна. Они распространяют всю эту пропаганду. Они распространяют все эти сообщения. "Посетите Россию. Это лучшее место в мире. Это лучше, чем где бы то ни было". Зачем вам ехать в Париж?

Зачем вам ехать в Париж? Вы слышали об этом месте? У них есть своя Эйфелева башня. В Челябинской области, да. Точно.

У них есть своя Эйфелева башня. На самом деле это мобильная башня, так что вы можете зайти под нее и позвонить по FaceTime своему двоюродному брату, который есть на войне, и делать это около 20 минут, что, вероятно, и является продолжительностью их военной карьеры.

Вы можете делать все, что хотите. Кому нужен Биг Бен, когда у вас есть эта гигантская часовая башня? Я имею в виду, часы перестали работать где-то в 10 минут на вторую. Я думаю, даже часы увидели, в каком направлении движется страна, и решил: "К черту, я не хочу иметь с этим ничего общего".

Но также, кому нужен Лондонский глаз, когда у вас есть это гигантское колесо обзора в Москве, которое Путин открыл лично? Он перестал работать через один день, и когда начался снег, персоналу пришлось буквально крутить его самостоятельно, чтобы оно заработало.

Но нам не нужны все эти вещи. Кому нужна Испания, когда у вас есть Северный? В России есть "удивительные" места. Так что я не знаю, на что эти россияне жалуются. Для меня это не имеет смысла. У них есть все, что им может понадобиться, прямо дома. Им не нужен упадочный Запад, дегенеративный Запад, Запад Диснейленда. Нам это не нужно. У нас есть все прямо дома. Я не знаю, на что они жалуются. Это не имеет смысла.

Я не знаю, почему их дети на самом деле все едут в лучшие европейские университеты. Но будьте честны, разве вы не были в России не так давно?

Я действительно посетил ее. Я слышал такие "прекрасные" вещи, что решил поехать и проверить. И это было увлекательно. Я зашел в супермаркет и увидел россиян, которые делают то, что они делают в своей природной среде обитания.

Это было немного похоже на зоопарк. Они грабили супермаркет. Это было совершенно удивительно наблюдать. Мне пришлось быть очень тихим, конечно, чтобы не нарушить ситуацию, но это было удивительно.

И русские были немного расстроены за то, что я уехал. Один россиянин спросил меня у Twitter, как я вообще туда попал, кто меня пустил в Россию. И я просто ответил им, что контрольно-пропускной пункт не работал. Знаете, я не знаю, что там происходило в тот день.

Самым горячим направлением Крыма была очередь за возвратом денег. Поэтому мы точно говорим о туристическом сезоне в Крыму, который действительно провалился. Провалился, потому что россияне не хотят уезжать в отпуск и сгореть заживо.

Нет, это так грустно. Все их планы поехать в место, которое они незаконно и насильственно украли и которое сейчас является зоной активных боевых действий, разрушены. Их планы на отпуск полностью разбиты.

Даже дорога в Крым находится под обстрелом и полностью разрушена. Еще в прошлом году они все этим хвастались. Но это история, чтобы сесть и действительно напомнить людям, что бывает, когда ты начинаешь войну, а затем пытаешься уехать в отпуск в место, которое ты украл. Это не всегда работает.

И это была действительно дикая вещь, которая произошла в этом году. Потому что Крым – это как путинская жемчужина в Черном море. У него там был медовый месяц. Это его место.

И теперь россияне даже не могут уехать и насладиться пена-колодой, не увидев, как корабль взрывается прямо у побережья. Это полная катастрофа. Все эти планы полностью разрушены в этом году.

Это заслуга Роберта Бровди. Но на самом деле Крым – это Украина, и Украина решила, что Крым закрыт. Он закрыт для ремонта, как и дорога туда. Это украинская автомагистраль, украинское шоссе, и они решили, что оно также закрыто на дорожные работы.

Я читала статью от Крыма. Реалии, которые являются частью Радио Свобода, и они опубликовали материал о провале летнего сезона. И оккупированный Крым не будет экономически преуспевать в ближайшее время. Но знаете что? Когда вы говорите, что там взрывы, на самом деле у нас такой же опыт в Одессе, городе, который вы так любите.

Россияне в Крыму теперь вынуждены жить как украинцы в Одессе и везде, где начинают войну. И если вы россиянин и огорчены тем, что ваши планы на отпуск в Крыму разрушены, тогда сгоняйте злобу на Путине, начавшего войну.

Сгоняйте злобу на своей стране за то, что она начала войну. Жмите на правительство. Некого обвинять, кроме самих себя, к сожалению. Но есть много других мест, куда они могут уехать. Как сказал Бровди, они могут уехать прямо за Урал и найти другое место.

Недавно басила у Threads вопрос от какого-то украинца, который спрашивал по-русски: "А вам вообще нужны были Донецкая и Луганская области с самого начала?" И многие люди начали говорить: "Нам даже Крым не был нужен с самого начала в 2014 году". Многие говорят, что им стыдно ехать в Крым. Они не ездят туда с момента оккупации.

Это те вопросы, которые россияне должны задать себе. Стоит ли, чтобы вся наша экономика пошла коту под хвост, и наша страна пошла коту под хвост, наша репутация на мировой арене пошла коту под хвост ради Авдеевки, ради Покровска, мест, куда они никогда не поедут?

Ради мест, которые они никогда не посетят, и куда никогда не поедут. Вот о чем россияне должны спрашивать себя сейчас, оглядываясь на все это.

Что нужно для распада России

Империя Путина достигает своего овердрафта. Главное, что важно сказать, это то, что у них не все отлично, но они еще не разваливаются. Вы с этим согласны?

О да, нет. Существует целая экосистема YouTube-каналов, посвященных разговорам о том, как Россия экономически развалится завтра, всевозможные кликбейтные миниатюры. Этого не произойдет.

Экономика России меньше итальянской, но она все еще продает много вещей в Европу. Она все еще продает много вещей в Китай, Иран, все эти страны. Они будут продолжать это делать. Их экономика все еще будет способствовать этому гораздо дольше.

Да, они не оправдали бюджетных ожиданий, которые хотели в этом году. Да, она потерпела удар. Да, есть проблемы с экспортом. Но их экономика все еще будет способствовать войне в ее нынешнем виде еще некоторое время.

Я всегда утверждаю, что если Россия распадется, надеюсь, что так и будет, но если это произойдет, она распадется не из-за экономики, она распадется из-за психологического коллапса, как и каждая империя.

Каждая империя на Земле проходит через это. Британская империя была 300 лет. Она остановилась после внутренней борьбы. Французская империя сдалась после беспорядков в Париже из-за экономики. Страны в Африке перестали быть колонизаторами. Османская империя. Каждая империя проходит через это.

Россия – последнее место на Земле, которое представляет ту старую империю, и я думаю, что у них произойдет тот психологический сдвиг, который был у каждой другой империи, а именно – оно того не стоит.

Но им нужен толчок для этого психологического смещения, о котором вы говорите. Возможно, это будет экономика, потому что, будьте честны, Москва и Санкт-Петербург не развалятся в ближайшее время, конечно, потому что это самые большие города. Но все остальные регионы, которые находятся в тысячах километров, они могут начать падать первыми.

Ну, это то, что делает Мадьяр. Знаете, это то, что делает Бровди. Он пытается сделать жизнь каждого россиянина настолько некомфортной, чтобы у них наступил тот момент: "Оно того не стоит. Оно просто того не стоит".

Также посмотрите на Санкт-Петербург. Он горел в этом году на конференции, которая была очень известна в России. Все эти люди приземлялись на самолете в клубы дыма. Это было невероятно стыдно.

Их просто нужно вытолкнуть из каменного века империалистических амбиций в современную эпоху, потому что, как мы говорили несколько месяцев назад, Китай смотрит на Россию как на страну, которая могла бы быть великой, но они теряют 22-й век, гоняясь за имперскими картами 19-го века.

Газовая страна остается без газа. Это очень важно, потому что у России раньше было много денег от этой отрасли, от газа, конечно, а сейчас ситуация кардинально меняется.

Это ужасно для россиян. Каждый день они открывают окна на пламя и снимают это на видео. Так что вдруг все россияне становятся еще и гражданскими журналистами, что очень полезно.

Происходит бум гражданской журналистики, когда россияне просто орут в свои телефоны, показывая этот хаос. И знаете, это действительно довольно волшебно. Все они становятся гражданскими журналистами. Это очень помогает и полезно для остального мира, что они снимают все это и делятся с нами всем происходящим в России.

В Британии я провел много лет своей подростковой жизни, смотря ночь Фейерверков (традиционный праздник в Британии, – 24 Канал).

Россияне имеют возможность устраивать Ночь костров каждую ночь из-за того, что они делают, и это удивительно для них. Они могут открыть окно своей спальни и просто увидеть красное пламя.

И это любопытно. Это напоминание о том, что они делают с остальным миром. Я представляю, что Украине достаточно приятно смотреть эти видео тоже, потому что это карма в определенном смысле.

Это не на том же уровне, потому что подрыв нефтеперерабатывающего завода – это не то, что подрыв больницы, как это делает их страна, но это хорошо. Да, знаете ли, это страна-бензоколонка без бензина, что очень смешно, если подумать.

И также это то, что происходит, как мы всегда говорили, это то, что происходит, когда вы управляете империей на лжи. В конце концов у вас заканчивается бензин.

Знаете, если бы кто-то сказал мне год или два потому, что Россия будет так гореть каждый божий день, великая, могучая Россия, я бы подумал, что они безумны. Но нет. Сейчас это происходит так часто, что мы даже не слышим об этом. Это просто еще один четверг. Это просто еще один вторник.

Как Украина продолжает унижать российские "военные достижения"

Операция "Вивальди" – это не только самый большой российский провал в топ 10 этого года, но это также огромный украинский успех этого года. Многое произошло для Украины впервые, особенно количество возвращенных территорий, потому что Россия хотела расширяться все больше и больше. Вместо этого они сокращаются.

Это была полная неожиданность. Я не ожидал этого, и я не знал, что это действительно происходит, пока не стоял в Святогорске, а русская армия выпустила все эти... Сам Путин сказал, что его армия была в Святогорске.

Я искал всюду. Я не мог найти их. Я смотрел под мостом. Я смотрел в помойках. Россиян не было. Я даже заглядывал в комнату. Там все еще были сидения для унитазов, так что я не думаю, что там вообще были русские.

Знаете, они все еще были там. Холодильники, стиральные машины, все это все еще было в домах людей. Я спросил мэра. Никаких россиян. Поехал в Запорожье. То же самое. По-видимому, русская армия была там. Искал везде, не мог найти ни одной вещи.

Это было совершенно удивительно. Тогда я понял, что они врут о том, где они на самом деле находятся, и это достигло апогея во лжи вокруг Лимана и Святогорска. Просто чтобы повторить это, в это время в прошлом году россияне штурмовали Покровск на машинах. Помните видео?

Они заезжали на своих мотоциклах и всем остальном. Это время года, когда россияне давят сильнее, как раз перед тем, как земля замерзнет, как раз когда начинается зима.

Что они получили? Ничего. Их клещи были сорваны. Они пытались взять пояс крепостей, наступая с севера от Лимана, с юга от Доброполья, и север снова исчез. Она как будто закрыта на техническое обслуживание.

И это была эта удивительная операция, и она была проведена самым смешным образом. Вы знаете об этом? Украинцы наполнили два советских танка взрывчаткой, погнали их в российские позиции. Россияне подумали: "О, прибыло подкрепление", а затем они взорвались на всех их позициях. Это начало.

А потом украинцы запустили кучу беспилотников в тыл врага, а затем они зашли на их позиции с другой стороны и взорвали их. Все это было сделано беспилотниками. Это была совершенно поразительная операция.

Честно говоря, я думаю, Путин думал, что получит Краматорск на Рождество. Французы захватили его корабли, его подарки в январе, феврале, а теперь перед самым Рождеством его подарки под елку были "разграблены" украинской армией.

Он не получит того, что хотел. Я думаю, он действительно думал, что захватит его, потому что, опять же, это время, когда они давят сильнее всего. Что они получили? 45, 70, 50 тысяч потерь в этом месяце? Не похож на большой успех.

Россияне не усваивают урок, что мы не собираемся сдаваться ни при каком возможном сценарии.

Что иронично, потому что Путин хочет, чтобы Украина сдалась, а именно его солдаты сдаются и становятся военнопленными на Донбассе прямо сейчас. Знаете, операция "Вивальди" – это большое количество военнопленных .

Российский Черноморский флот. Существует ли он на самом деле?

Он существует в нашем воображении. Это удивительно. Я имею в виду, что он существует на дне моря, по-настоящему, и это довольно иронично, потому что, знаете, когда Путин украл Крым, он сказал, что это авианосец на Черном море. Знаете, он собирался сделать его базой для всех своих кораблей, откуда он мог запускать все свои злые операции. А теперь все они – красивые коралловые рифы на дне моря для всех рыб и существ там.

И это то, чего я никогда не ожидал, потому что у Украины даже нет флота. У Украины нет военно-морского флота, да? И потому, что Черноморский флот был уничтожен страной без военно-морского флота, это довольно стыдно, честно говоря.

Просто тема русского унижения. Они слишком напуганы, чтобы покинуть порт. Корабли, которые все еще там, корабли, которые не были утоплены, они слишком напуганы, чтобы покинуть свои порты, потому что, знаете, они знают, что произойдет, когда они уйдут более чем на три метра. Они будут уничтожены.

Это полная катастрофа, но очевидно, что есть и вторая часть этого, а именно то, что сделал Бровди. И у меня есть история об этом, которую я никогда раньше не рассказывал.

Я действительно провел с ним много времени до того, как мы записали интервью, за день до этого, и он сказал: "Хочешь что-то увидеть?" И я сказал: "Да".

И он показал мне свой iPad, и там были все эти корабли в огне, и я спросил: "Что это чертовски такое? Как... Ты это сделал?" И он ответил: "Ну, да. Это моя работа". И я подумал: "О, мой Боже".

И он сказал: "Ну, мы занимались нашей обычной деятельностью в Крыму, подрывая все и делая так, чтобы планы на отпуск были разрушены, и мы совершали разведывательный полет над Азовским морем, и мы увидели все эти корабли прямо там в пруду, и мы подумали: 'Это не имеет никакого смысла'. Почему?

Оказалось, что эти корабли поставляли в Крым нефть, потому что шоссе было закрыто на ремонт, а Крымский мост сейчас немного неисправен. Он не может перевозить тяжелые грузы, поэтому это было просто: "Нефть, их надо уничтожить. Конечно. В Черном море не должно быть никаких кораблей. Оно закрыто, как мы и говорили". Для этого он в течение примерно 30 минут уничтожил их всех. И я сказал: "О, мой Боже. Это будет во всех новостях". Он сказал: "Да". И потом, по-видимому, на следующий день это стало вирусным.

Но это было очень невероятно. Я пришел домой к своему партнеру в тот вечер и сказал: "Ты не поверишь, что этот человек только что мне показал". Но это было только начало того, что он делал на прошлой неделе. На следующий день это было еще 20. На следующий день еще 30. Он уничтожил около 300 российских кораблей. Смеха.

Россияне заполнили все эти корабли в Ростове-на-Дону всей нефтью, а затем они все отправились почти в одно и то же время.

В Крыму есть один порт, куда они направлялись, который мог принять эти корабли и, знаете ли, перекачать в них нефть, и вы можете делать это только по одному. И они не поняли, что нужно около 12 часов, чтобы опорожнить каждый корабль.

Все корабли были там, как на гигантской автостоянке, просто как легкие мишени, ожидая на Бровде, конечно. Именно поэтому это произошло. Это была просто полная глупость. Это было огромное узкое место. И это было приятно Украине.

Каков ирландский след в поставках нефти для Кремля

Цепочка поставок Кремля имела ирландский адрес. Как у Ирландии, наконец, есть бизнес с Россией, связанный с войной России в Украине?

Потому что сейчас ирландцы являются лицемерами, когда дело доходит до происходящего с их внешней политикой, когда дело доходит до критики тоталитарных государств. Ирландцы очень против Израиля, того, что делает Израиль. В этом нет ничего дурного. Совершенно нормально. Они очень про-палестинские. Хорошо.

Но на этой неделе про-палестинские протестующие в Дублине начали кричать и кричать, потому что ирландцам очень, очень, очень легко кричать о геноциде или империализме, когда дело доходит до происходящего в Газе.

Но на самом деле здесь, в Европе, еще ближе к Ирландии, происходит другая форма этого, и по какой-то причине это абсолютно нормально. Знаете почему это происходит? Потому что есть небольшая фракция ирландских ультралевых, любящих коммунизм.

Они думают, что из-за того, что Россия машет флагом с серпом и молотом на протестах, это делает их, знаете, каким-то союзником, тогда как то, что Россия делает здесь, в Украине, олицетворяет то, что Британия сделала с Ирландией больше, чем что-либо другое на планете. И ирландцы, кажется, забыли об этом.

Ирландцы, кажется, забыли свою историю, свою историю о том, что происходит, когда прибывает соседняя страна и решает, что границы произвольны. Я думаю, им нужно глубоко, внимательно посмотреть на себя, и им нужно пойти прямо к ирландскому нефтеперерабатывающему заводу, российскому нефтеперерабатывающему заводу по дороге, и им нужно протестовать возле него.

Потому что этот нефтеперерабатывающий завод активно вооружает каждый день, 14 кораблей в месяц, то, что подавляло их сотни лет назад, диктатуру, тоталитарное государство, одержимое агрессивной экспансией и империализмом.

Им нужно пойти на этот нефтеперерабатывающий завод, и им нужно протестовать возле него прямо сейчас. И если они этого не сделают, они нравственные банкроты.

И опять же нет ничего плохого в поддержке Палестины. Это совершенно нормально. Но вы не можете сказать, что одно – это плохо, а другое – нет. Ирландцам следует немедленно разобраться со своими политическими приоритетами.

Одной из причин, почему я получил так много оскорблений, сопротивления и угроз смертью из-за моего репортажа в Ирландии об этом нефтеперерабатывающем заводе, была именно эта вещь.

Знаете, я ирландец, и знать, что страна, из которой я родом, помогает почему-то вроде России, было унизительно.

И знать, что так много людей, которые, как я думал, знаете, в журналистике, в новостях, которые заботились о правде и демократии, обернутся против меня вот так, последуют за мной вот так, я считал совершенно отвратительным. И опять же это были люди, которые говорили, что я истеричен и что я перегибаю палку с этими вещами.

Если бы этот нефтеперерабатывающий завод отправлял корабли в Израиль, его не было бы. Его никогда бы не построили. Он бы исчез за секунды.

Я подошел к одному из политиков и сказал: "Если бы эти корабли шли в Израиль, что бы вы сделали?" И он ответил: "О, их нужно закрыть". Это лицемерие как на ладони. Вот и все. Больше ничего нельзя сказать.

Как сорвали российскую пропагандистскую историю об Олешках

Олешки портят спасательный фильм Путина. Я помню картинку всех российских микрофонов перед камерой и просто скромную украинскую команду. Поэтому в основном и они хотели распространить свою картину истории в мир.

Они это сделали. Россия думала, что Олешки станут их большим пропагандистским фильмом в 2026 году . Россия очень хорошо умеет делать пропаганду. Они тратят на это много денег и любят это делать, и они думали, что Олешки станут их большим фильмом до конца года.

Но это не сработало. Это было сорвано. И я не знаю, видели ли вы мой репортаж об этом, но я объединился с Зариной Забриски. И я слышал, что это произойдет до того, как это произошло, потому что у меня есть друзья в Белом доме.

И мы оба поняли, что то, что собиралась сделать Россия, не просто использовать это как возможность для фотографий. Они собирались врать о том, что они всегда делают. Сказать, что украинцы были теми, кто, знаете, пытал людей, украинцы не разрешали людям там уехать, что они держали их как живой щит.

Они собирались использовать это как возможность продать миру ложь о том, что, знаете ли, все беды людей в Олешках были из-за Украины. Мы это знаем. И это не сработало.

Так что то, что сделали мы с Зариной, мы словно начали действовать. Я сделал мои видео. Она написала статью в The Atlantic, одном из самых читаемых журналов Америки. Она заставила Энн Эпплбаум много писать об этом в Twitter. Мы вывели это в тренды.

Она постоянно появлялась на телевидении. Мы писали об этом во многих разных газетах. И те статьи, такие как The Atlantic, были таковыми. Там было написано: "Будьте готовы. Олешки вот-вот будут использованы для русской лжи. Вот о чем они будут врать".

И потому все знали, что они собираются делать. И в то время, когда появились кремлевские камеры, никто не слушал. Все знали, что это будет ложь.

И я не думаю, что Россия ожидала, что это произойдет. Я думаю, что Россия полагается, что все находятся в неведении, и они полагаются на то, что будут на шаг впереди, когда дело доходит до пропаганды.

Я не думаю, что они ожидали, что пресса или кто-нибудь другой опередит их в этом. И потому это был удивительный успех. Знаете, Russia Today, Маргарита Симоньян, все эти неудачники постоянно упускали истории, как и ожидалось, и никто их не читал.

Никто не читал ее твиты, потому что все знали, что это будет ложь с самого начала. И знаете, это битва, мы ее выиграли.

И я думаю, что это служит положительной историей, хорошей историей к концу года, что они не получили того, чего хотели. Знаете, их теневой флот был захвачен в определенном смысле, их движение клещами, оглядываясь на этот фильм, их корабли, перевозившие нефть. Это была последняя деталь, которую они не получили. И я подумал, что это хорошая история.