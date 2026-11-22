Російська нафта продовжує знаходити шлях на світові ринки, попри санкції та спроби Заходу обмежити доходи Кремля. Одним із головних інструментів обходу обмежень залишається тіньовий флот. Водночас дедалі активніші дії європейських країн проти таких суден можуть серйозно ускладнити цю схему.

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Та проблеми Росії не обмежуються нафтовими доходами. Українські удари по військових та економічних об'єктах змушують росіян відчувати наслідки війни у повсякденному житті, а успіхи Сил оборони руйнують образ непереможної російської армії. На цьому тлі постає питання, чи може невдоволення всередині самої Росії стати поштовхом до серйозних змін і зрештою призвести до розпаду імперії.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів ірландський журналіст Кейлан Робертсон. Він пояснив, як знищення тіньового флоту впливає на російську економіку, чому Кремль може зіткнутися з психологічним колапсом, як Ірландія допомагає Москві заробляти на нафті та чому Росії не вдалося перетворити ситуацію в Олешках на чергову пропагандистську перемогу. Деталі – читайте в матеріалі.

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Як знищення тіньового флоту б'є по Росії

Цього року ви почали з величезних розслідувань, репортажів і документального фільму про російський тіньовий флот, про те, як вони намагаються знайти нові маршрути, щоб постачати свою нафту у світ. Як довго вони будуть намагатися знаходити нові шляхи, нові маршрути, і все одно зазнаватимуть невдач знову і знову?

Це був чудовий спосіб розпочати рік. Я почав рік з розмов про тіньовий флот, а потім, ніби за помахом чарівної палички, французи почали штурмувати російські кораблі, що перевозили всю цю нафту. І одним із найвідоміших прикладів цього був корабель під назвою Grinch, який штурмували французи.

Зазвичай саме Грінч має красти подарунки, але схоже, що французи вкрали подарунки Путіна на початку цього року, тож це було чудово. Ці кораблі перевозять російські військові матеріали, військову машину. Вони перевозять нафту, якою оплачують зарплати солдатам, тому я вважаю всі ці кораблі військовими.

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Від самого початку французи дозволяли цьому відбуватися дуже довго. Британці дозволяли цьому відбуватися дуже довго. Європа стояла осторонь і просто дозволяла цим кораблям плавати куди завгодно. І тому Україні довелося запровадити власні санкції, підриваючи їх.

Але Франція вирішила хоч раз поставитися до цього серйозно, взяти кораблі на абордаж, і це було б руйнівним для Росії.

Інтерв'ю Робертсона: дивіться відео

Як ви думаєте, після цього року і взагалі після років цієї кампанії в Європі, і не тільки в Європі, чому ці нафтові танкери і тіньовий флот Росії такі важливі для них, для Москви?

Тому що Росії потрібні гроші. Її головна економіка – це те, що вони експортують, тобто нафта і газ, і вони роблять це своїми кораблями по всій Європі.

Я почав цей рік на острові Лесбос, сидячи і спостерігаючи, як європейці засмагають, і дивлячись, як деякі з цих кораблів пропливають прямо повз, буквально військові кораблі, що фінансують найбільше сухопутне вторгнення в Європі з часів Другої світової війни. Це було абсолютно смішно. Очевидно, Україна вирішила втрутитися.

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Тож ці кораблі – як "путінські дитинчата тюленів, що перевозять його речі". Вони йому відчайдушно потрібні.

І тому їх просто систематично знищують, і це чудовий початок року.

Я вважаю, що європейці повинні боротися набагато жорсткіше з російським тіньовим флотом. Ви їздили до Греції, а ми знаємо, що Греція зазвичай і досить часто допомагає Росії обходити європейські санкції. Тож для мене це все ще сумна картина. Я мріяла, щоб вони були більш агресивними, активними у всіх цих питаннях. Я знаю, чому це відбувається: тому що все зводиться до грошей. Це стало прибутковим бізнесом.

Так. Коли я розслідував діяльність тіньового флоту в Греції, я помітив, що на островах було дуже багато людей, які насправді обслуговували ці кораблі і заробляли на цьому купу грошей, люди, які ремонтували корпус або навіть ставали капітанами, або навіть одягали ці гумові шини навколо нього.

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По всій Греції існує ціла індустрія з обслуговування цих кораблів, тому багато людей заробляють на цьому гроші. Ось чому Греція не сприймає це серйозно. Знову ж таки, ось чому Україна змушена підривати ці кораблі.

Але саме тому ці кораблі просто пропливають повз, бо є так багато людей, які досі заробляють гроші на російській військовій машині. Весь Європейський парламент і Європейський Союз досі кишать сумнівними російськими грошима, російським лобіюванням, а там, де замішані гроші, будуть політики, які дозволятимуть цьому відбуватися.

Саме тому, поки ми розмовляємо, кораблі російського тіньового флоту все ще плавають європейськими водами. І поки Європа не візьметься за розум, не почне серйозно ставитися до російської загрози, це триватиме.

Згадуючи Францію, ви сказали на початку, що насправді це дуже хороші речі, які відбуваються. Я досить здивована офіційним Парижем, тому що, бачачи, як Ле Пен йде до влади, я трохи боюся, але, можливо, незабаром відбудеться зустріч з президентом Зеленським, і хто знає? Можливо, вони щось обговорять, і її бачення покращиться. Але в будь-якому разі, я дуже вражена тим, що Франція настільки віддана цьому питанню, цій справі, розуміючи, що це важливо. Вони не хочуть бути втягнутими в ці брудні гроші.

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Так, вони теж повинні щось робити, навіть якщо це просто символічно. Це абсолютно смішно, що ці кораблі все ще плавають навколо Європи, поки це відбувається, поки Європа не просто веде свою війну тут, в Україні, вони ведуть свою війну по всій Європі, гібридні війни, підпали, шпигунство. Ми все це бачили.

Кінетична війна також. Ракети падають у Польщі, російські ракети і безпілотники падають у Молдові, в той час як вони сприяють російським кораблям, які за це платять. Тож принаймні щось треба було робити. Європа може контролювати свої води. Вони можуть це зробити. Це можливо.

Чому жителі Росії насправді почали скиглити через війну

Цього року відбувся масовий підрив російських складів українськими безпілотниками. Ми говоримо про Wildberries та Ozon. Це своєрідний американський Amazon.

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Підрив складів Wildberries цього року став величезною катастрофою для Росії. Вони хотіли спостерігати за війною, яку розпочали. Вони хотіли тримати її в телевізорі. Вони не хотіли, щоб вона дійсно увійшла в їхнє життя. Вони були дуже засмучені цим.

А росіянам потрібна доставка речей, тому що у них немає бензину на місцевих заправках, щоб доїхати до магазину, тому їм доводиться замовляти речі онлайн, і виявляється, що це не спрацює.

Тож це стало катастрофою, яка зруйнувала життя росіян. Знову ж таки, більшість росіян згодні з цією війною. Вони не дуже проти неї. Вони не проти вторгнення в Україну. Але що їм не подобається, так це коли вони не можуть отримати свої речі з доставкою додому. Це вже занадто.

Вторгнення в Грузію, Сирію, Чечню, Крим, Україну – це не має особливого значення, але коли я не можу отримати свої посилки з Amazon, тоді це війна, тоді це вже занадто для росіян.

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Тож вони ненавиділи це, і це зруйнувало їхнє життя, і в цьому був сенс. Сенс цього полягає в тому, щоб нагадати пересічним росіянам про наслідки дій їхнього уряду і сподіватися, що їм це набридне, вони перестануть гнатися за імперіалістичною картою і повернуться додому в Росію, і просто перестануть намагатися вторгатися до всіх своїх сусідів. І я думаю, що це була дуже, дуже хороша ідея.

І знову ж таки, так багато людей у коментарях завжди запитують: "Чому Україна не зосередиться на ударах по складах з виробництва безпілотників і постачання зброї? Чому вони б'ють по складах?" Знову ж таки, якщо ви зможете зупинити російський апетит до війни, то вони не будуть створювати ніякої зброї. Вони просто повернуться до своїх початкових кордонів. Я думаю, що це мало дуже глибокий вплив цього року.

Цього тижня мій друг Стів Розенберг провів вуличні інтерв'ю в Москві, і він запитував росіян, що вони думають про війну, і вони сказали це. Їм це вже добряче набридло.

Знову ж таки, це не тому, що у них настала мить ясності і моралі, і вони раптом стали чудовими і полюбили Україну. Це тому, що вони не можуть отримати свої посилки з Amazon, тому що нафтопереробні заводи горять. Це тому, що їхнє життя стає складнішим і руйнується, і вони більше цього не хочуть.

І це може покласти край цій війні – росіяни просто розлютяться і їм це набридне. Тому Україна повинна продовжувати це робити. Вони повинні посилити атаки. Вони повинні продовжувати якомога більше.

У росіян є бізнес. Це як маркетплейс, який у них є, і вони покладаються на кредити від уряду, і всі ці кредити будуть дефолтними, якщо весь ваш бізнес згорить у полум'ї. І це створює більший тиск на федеральний уряд у фінансовому плані. Тому що цей борг працює як ланцюжок поставок. Тож справа в цьому. І я думаю, що це була досить успішна операція України.

Нещодавно з'явилася інформація про росіянина, якого щойно звільнили з в'язниці. Була та унікальна людина, яка просто стояла біля свого будинку на колінах, благаючи зупинити війну. Це було 24 лютого 2023 року. Але чи можете ви уявити, якби ці випадки відбувалися масово по всій Росії?

Ми навіть не бачимо повних масштабів шкоди в російському суспільстві, тому що ви не можете нічого з цього знімати. У нас були деякі відео, але показувати безлади в Росії незаконно. Незаконно показувати будь-що, що не виставляє Росію у вигідному світлі, а в Росії відбувається багато поганого. Тож ми навіть не знаємо, наскільки це порушило повсякденне життя та бізнес у Росії. Я уявляю, що це глибоко.

Але до розпаду Радянського Союзу ця залізна завіса, ця ковдра фасаду приховувала більшість проблем, а в Радянському Союзі до його розпаду було багато проблем. Багато галузей промисловості занепадали. Було багато дефолтів за кредитами. Були величезні фінансові проблеми, але ми цього не бачили, тому що Росія дуже добре вміє це приховувати.

Я думаю, що те саме відбувається і зараз, коли російське суспільство перебуває під надзвичайним тиском, але ми бачимо лише крихітну його частину.

Та частина, яку ми бачимо, досить цікава. Це люди, які буквально кричать в екрани своїх телефонів про те, що не можуть робити елементарні речі. І ми всі думаємо: "О Боже, Росія не може розпастися. Це неможливо". Росія розпалася 30 років тому. Це нова країна.

Росія – новіша країна, ніж ОАЕ, розумієте? Росія любить вдавати, що Україна не має коріння. Росія абсолютно нова. Вона просто з'явилася нізвідки. Вона вразлива.

Чому росіяни поводяться за кодроном немов дикуни

Ми багато разів обговорювали те, що ми бачимо, як все більше і більше росіян жахливо поводяться за кордоном. Вони не просто вбивають українців, але й не мають жодних манер за кордоном, коли вони кудись подорожують як туристи.

Ми чули про британців за кордоном, які погано поводяться, але росіяни за кордоном – це зовсім інший рівень зараз. Це наступний рівень. Здається, вони просто не можуть себе стримати.

У кожній країні, куди вони їдуть цього року, я бачив вірусні відео, як росіян викидають з барів за бійки, депортують за крадіжки з готелів, просто постійно відправляють назад до Росії, і вони ще й скаржаться на це. Мовляв: "О, але ж у Росії так багато величі. Я думав, що це найкраща країна у світі. Навіщо вам їхати за кордон?"

Росія в культурному плані досить дисфункціональна. Вона народжена з мафіозної держави. Злочинність скрізь. Вони створюють вигляд, що Москва – найбезпечніше місце на землі. Ви можете йти вулицею, і все добре. Але насправді це кримінальна діра майже скрізь за межами буквально площі в Санкт-Петербурзі та Москві. І це ніби очевидно.

Росія експортує всі ці чудові речі за кордон. Вони експортують усі бійки. Вони експортують усіх чоловіків, божевільну поведінку та алкоголізм. І це просто розгортається прямо перед нами.

І зараз є навіть певні бари, і є навіть певні місця, де на вивісках написано: "Без росіян". Вони просто більше не будуть з цим миритися. Шкода, що Європа цього не робить.

Я чула про деякі вивіски в Грузії. Я не знаю щодо Азії, що там відбувається, але я знаю, що багато разів їх депортували, тому що вони перевищили дозволену кількість днів перебування. Тож насправді це незаконно, і вони залишалися місяцями.

Але найгірше, що я чув, це те, як росіяни поводяться з українцями в Європі. У мене є українські друзі. Здається, ви навіть розповідали мені таку історію, де вони вихваляються тим, скільки грошей заробляють на війні.

О, так. Вони б'ються з людьми. Нещодавно я чула від друга, що ті росіяни, які подорожують Європою, кажуть, що вони працюють на військових заводах, і вони дуже задоволені цією війною, тому що заробляють багато грошей. Це тисячі доларів. Він не говорив про 2000 доларів на місяць. Це було набагато більше. Це багато для Росії. Це цифра.

Ну, ви пам'ятаєте поведінку росіянки з автомобілем Tesla в Америці? У неї був номерний знак про крадіжку Криму. У Флориді.

Ця зарозумілість, яку ми бачимо у значної частини російського суспільства за кордоном, така огидна. Але як тільки хтось ловить їх на цьому, як тільки їх викривають або як тільки хтось їх критикує, вони грають жертву, і саме це зробила водійка тієї машини. Її звільнили.

Росіяни просто починають війну, яку не можуть закінчити, а потім грають жертву. Це звучить схоже на те, що вони роблять тут.

Це цікава думка, тому що я вважаю дуже важливим зрозуміти і усвідомити, що країна і люди країни, яка почала цю війну, вторгаючись і вбиваючи українців щодня, вони не можуть бути поганими для нас і раптом стати дуже хорошими для людей у Парижі, в Будапешті, або людей на Мангеттені, або людей десь у Таїланді. Це так не працює. Вони просто прикидаються.

Ми також говоримо про те, що так багато росіян, які їдуть за кордон, є російськими націоналістами. Це як той мем: "Хай живе Росія. Ми росіяни. Ми любимо Росію". А потім їх депортують. Хтось тягне їх назад, а вони такі: "Ні, ні. Як це могло статися? Моє життя зруйноване. Ні, тільки не Росія". Ви бачили це так часто.

Я думаю, що це зарозумілість у російському мисленні. Ось чому вони намагаються вторгнутися в Україну і знущатися над своїми сусідами і знущатися над кожною іншою країною, тому що це: "Ми кращі за всіх інших, незалежно від того, в яку країну ми їдемо", ця поведінка зверхності, а потім, якщо їх критикують, вони одразу грають жертву.

Це дійсно, дійсно жахливе мислення. І знову ж таки, це не всі росіяни, але є багато таких відео.

Нещодавно ви надіслали мені відео, яке стало вірусним у соціальних мережах. Там була дівчина, яка чекала на лист з посольства для отримання візи, і їй відмовили, і вона була дуже засмучена на камеру.

Це абсолютно смішно. Я не знаю, чому росіяни так багато скаржаться на те, що не отримують візи, тому що Росія, очевидно, дивовижна. Вони поширюють всю цю пропаганду. Вони поширюють усі ці повідомлення. "Відвідайте Росію. Це найкраще місце у світі. Це краще, ніж будь-де інде". Навіщо вам їхати до Парижа?

Навіщо вам їхати до Парижа? Ви чули про це місце? У них є своя Ейфелева вежа. У Челябінській області, так. Точно.

У них є своя Ейфелева вежа. Насправді це мобільна вежа, тож ви можете зайти під неї і зателефонувати по FaceTime своєму двоюрідному брату, який є на війні, і робити це близько 20 хвилин, що, ймовірно, і є тривалістю їхньої військової кар'єри.

Ви можете робити все, що захочете. Кому потрібен Біг-Бен, коли у вас є ця гігантська годинникова вежа? Я маю на увазі, годинник перестав працювати десь о 10 хвилині на другу. Я думаю, навіть годинник побачив, у якому напрямку рухається країна, і вирішив: "До біса, я не хочу мати з цим нічого спільного".

Але також, кому потрібне Лондонське око, коли у вас є це гігантське колесо огляду в Москві, яке Путін відкрив особисто? Воно перестало працювати через один день, і коли почався сніг, персоналу довелося буквально крутити його самостійно, щоб воно запрацювало.

Але нам не потрібні всі ці речі. Кому потрібна Іспанія, коли у вас є Сєвєрний? У Росії є "дивовижні" місця. Тож я не знаю, на що ці росіяни скаржаться. Для мене це не має жодного сенсу. У них є все, що їм може знадобитися, прямо вдома. Їм не потрібен занепадницький Захід, дегенеративний Захід, Захід Діснейленду. Нам це не потрібно. У нас є все прямо вдома. Я не знаю, на що вони скаржаться. Це не має жодного сенсу.

Я не знаю, чому їхні діти насправді всі їдуть до найкращих європейських університетів. Але будьмо чесними, хіба ви не були в Росії не так давно?

Я дійсно відвідав її. Я чув такі "чудові" речі, що вирішив поїхати і перевірити. І це було захоплююче. Я зайшов у супермаркет і побачив росіян, які роблять те, що вони роблять у своєму природному середовищі існування.

Це було трохи схоже на зоопарк. Вони грабували супермаркет. Це було абсолютно дивовижно спостерігати. Мені довелося бути дуже тихим, звичайно, щоб не порушити ситуацію, але це було дивовижно.

І росіяни були трохи засмучені за те, що я поїхав. Один росіянин запитав мене у Twitter, як я взагалі туди потрапив, хто мене впустив до Росії. І я просто відповів їм, що контрольно-пропускний пункт не працював. Знаєте, я не знаю, що там відбувалося того дня.

Найгарячішим напрямком Криму була черга за поверненням грошей. Тож ми точно говоримо про туристичний сезон у Криму, який насправді провалився. Провалився, тому що росіяни не хочуть їхати у відпустку і згоріти живцем.

Ні, це так сумно. Всі їхні плани поїхати в місце, яке вони незаконно і насильницьки вкрали і яке зараз є зоною активних бойових дій, зруйновані. Їхні плани на відпустку повністю розбиті.

Навіть дорога до Криму перебуває під обстрілом і повністю зруйнована. Ще минулого року вони всі цим вихвалялися. Але це історія, щоб сісти і дійсно нагадати людям, що буває, коли ти починаєш війну, а потім намагаєшся поїхати у відпустку в місце, яке ти вкрав. Це не завжди працює.

І це була справді дика річ, яка сталася цього року. Тому що Крим – це як путінська перлина в Чорному морі. У нього там був медовий місяць. Це його місце.

І тепер росіяни навіть не можуть поїхати і насолодитися піна-коладою, не побачивши, як корабель вибухає прямо біля узбережжя. Це повна катастрофа. Тож усі ці плани повністю зруйновані цього року.

Це заслуга Роберта Бровді. Але насправді Крим – це Україна, і Україна вирішила, що Крим закритий. Він закритий на ремонт, як і дорога туди. Це українська автомагістраль, це українське шосе, і вони вирішили, що воно також закрите на дорожні роботи.

Я читала статтю від Крим.Реалії, які є частиною Радіо Свобода, і вони опублікували матеріал про провал літнього сезону. І окупований Крим не буде економічно процвітати найближчим часом. Але знаєте що? Коли ви кажете, що там вибухи, насправді ми маємо такий самий досвід в Одесі, місті, яке ви так любите.

Росіяни в Криму тепер змушені жити як українці в Одесі і скрізь, де вони починають війну. І якщо ви росіянин і засмучені тим, що ваші плани на відпустку в Криму зруйновані, тоді зганяйте злість на Путіні, який почав війну.

Зганяйте злість на своїй країні за те, що вона почала війну. Тисніть на уряд. Нема кого звинувачувати, крім самих себе, на жаль. Але є багато інших місць, куди вони можуть поїхати. Як сказав Бровді, вони можуть поїхати прямо за Урал і знайти інше місце.

Нещодавно басила у Threads запитання від якогось українця, який запитував російською: "А вам взагалі потрібні були Донецька і Луганська області від самого початку?" І багато людей почали говорити: "Нам навіть Крим не був потрібен від самого початку у 2014 році". Багато людей кажуть, що їм соромно їхати до Криму. Вони не їздять туди з моменту окупації.

Це ті питання, які росіяни повинні поставити собі. Чи варто того, щоб уся наша економіка пішла коту під хвіст, і наша країна пішла коту під хвіст, наша репутація на світовій арені пішла коту під хвіст заради Авдіївки, заради Покровська, заради місць, куди вони ніколи не поїдуть?

Заради місць, які вони ніколи не відвідають і куди ніколи не поїдуть. Ось про що росіяни повинні запитувати себе зараз, озираючись на все це.

Що потрібно для розпаду Росії

Імперія Путіна досягає свого овердрафту. Головне, що важливо сказати, це те, що у них не все чудово, але вони ще не розвалюються. Ви з цим згодні?

О так, ні. Існує ціла екосистема YouTube-каналів, присвячених розмовам про те, як Росія економічно розвалиться завтра, всілякі клікбейтні мініатюри. Цього не станеться.

Економіка Росії менша за італійську, але вона все ще продає багато речей до Європи. Вона все ще продає багато речей до Китаю, до Ірану, до всіх цих країн. Вони будуть продовжувати це робити. Їхня економіка все ще буде сприяти цьому набагато довше.

Так, вони не виправдали бюджетних очікувань, які хотіли цього року. Так, вона зазнала удару. Так, є проблеми з експортом. Але їхня економіка все ще буде сприяти війні в її нинішньому вигляді ще деякий час.

Я завжди стверджую, що якщо Росія розпадеться, сподіваюся, що так і буде, але якщо це станеться, вона розпадеться не через економіку, вона розпадеться через психологічний колапс, як і кожна імперія.

Кожна імперія на Землі проходить через це. Британська імперія існувала 300 років. Вона зупинилася після внутрішньої боротьби. Французька імперія здалася після заворушень у Парижі через економіку. Країни в Африці перестали бути колонізаторами. Османська імперія. Кожна імперія проходить через це.

Росія – останнє місце на Землі, яке представляє ту стару імперію, і я думаю, що у них станеться той психологічний зсув, який був у кожної іншої імперії, а саме - воно того не варте.

Але їм потрібен поштовх для цього психологічного зсуву, про який ви говорите. Можливо, це буде економіка, тому що, будьмо чесними, Москва і Санкт-Петербург не розваляться найближчим часом, звичайно, тому що це найбільші міста. Але всі інші регіони, які знаходяться за тисячі кілометрів, вони можуть почати падати першими.

Ну, це те, що робить Мадяр. Знаєте, це те, що робить Бровді. Він намагається зробити життя кожного росіянина настільки некомфортним, щоб у них настав той момент: "Воно того не варте. Воно просто того не варте".

Також подивіться на Санкт-Петербург. Він горів цього року на конференції, яка була дуже відомою в Росії. Усі ці люди приземлялися на літаку в клуби диму. Це було неймовірно соромно.

Їх просто потрібно виштовхнути з кам'яного віку імперіалістичних амбіцій у сучасну епоху, тому що, як ми говорили кілька місяців тому, Китай дивиться на Росію як на країну, яка могла б бути великою, але вони марнують 22-ге століття, ганяючись за імперськими картами 19-го століття.

Газова країна залишається без газу. Це дуже важливо, тому що Росія раніше мала багато грошей від цієї галузі, від газу, звичайно, а зараз ситуація кардинально змінюється.

Це жахливо для росіян. Кожного дня вони відкривають вікна на полум'я і знімають це на відео. Тож раптом усі росіяни стають ще й громадянськими журналістами, що дуже корисно.

Відбувається бум громадянської журналістики, коли росіяни просто кричать у свої телефони, показуючи цей хаос. І знаєте, це справді досить магічно. Вони всі стають громадянськими журналістами. Це дуже допомагає і корисно для решти світу, що вони знімають усе це і діляться з нами всім тим, що відбувається в Росії.

У Британії я провів багато років свого підліткового життя, дивлячись Ніч феєрверків (традиційне свято у Британії, – 24 Канал).

Росіяни мають можливість влаштовувати Ніч багать щоночі через те, що вони роблять, і це дивовижно для них. Вони можуть відкрити вікно своєї спальні і просто побачити червоне полум'я.

І це цікаво. Це нагадування про те, що вони роблять з рештою світу. Я уявляю, що Україні досить приємно дивитися ці відео також, тому що це карма в певному сенсі.

Це не на тому ж рівні, тому що підрив нафтопереробного заводу – це не те саме, що підрив лікарні, як це робить їхня країна, але це добре. Так, знаєте, це країна-бензоколонка без бензину, що дуже смішно, якщо подумати.

І також, це те, що відбувається, як ми завжди говорили, це те, що відбувається, коли ви керуєте імперією на брехні. Зрештою, у вас закінчується бензин.

Знаєте, якби хтось сказав мені рік чи два тому, що Росія буде так горіти кожного божого дня, велика, могутня Росія, я б подумав, що вони божевільні. Але ні. Зараз це відбувається так часто, що ми навіть не чуємо про це. Це просто ще один четвер. Це просто ще один вівторок.

Як Україна продовжує принижувати російські "військові здобутки"

Операція "Вівальді" – це не тільки найбільший російський провал у топ 10 цього року, але це також величезний український успіх цього року. Багато речей сталося для України вперше, особливо кількість повернутих територій, тому що Росія хотіла розширюватися все більше і більше. Натомість вони скорочуються.

Це була повна несподіванка. Я не очікував цього, і я не знав, що це дійсно відбувається, поки не стояв у Святогірську, а російська армія випустила всі ці... Сам Путін сказав, що його армія була у Святогірську.

Я шукав скрізь. Я не міг їх знайти. Я дивився під мостом. Я дивився у смітниках. Росіян не було. Я навіть заглядав у ванні кімнати. Там усе ще були сидіння для унітазів, тож я не думаю, що там взагалі були росіяни.

Знаєте, вони все ще були там. Холодильники, пральні машини, все це все ще було в будинках людей. Я запитав мера. Ніяких росіян. Поїхав до Запоріжжя. Те саме. Очевидно, російська армія була там. Шукав скрізь, не міг знайти жодної речі.

Це було абсолютно дивно. Тоді я зрозумів, що вони брешуть про те, де вони насправді знаходяться, і це досягло апогею в брехні навколо Лиману та Святогірська. Просто щоб повторити це, в цей час минулого року росіяни штурмували Покровськ на машинах. Пам'ятаєте ті відео?

Вони заїжджали на своїх мотоциклах і всьому іншому. Це та пора року, коли росіяни тиснуть найсильніше, якраз перед тим, як земля замерзне, якраз коли починається зима.

Що ж вони здобули? Нічого. Їхні кліщі були зірвані. Вони намагалися взяти пояс фортець, наступаючи з півночі від Лиману, з півдня від Добропілля, і північ знову зникла. Вона ніби закрита на технічне обслуговування.

І це була ця дивовижна операція, і вона була проведена найсмішнішим чином. Ви знаєте про це? Українці наповнили два радянські танки вибухівкою, погнали їх до російських позицій. Росіяни подумали: "О, прибуло підкріплення", а потім вони вибухнули на всіх їхніх позиціях. Це початок.

А потім українці запустили купу безпілотників у тил ворога, а потім вони зайшли на їхні позиції з іншого боку і підірвали їх. Усе це було зроблено безпілотниками. Це була абсолютно вражаюча операція.

Щиро кажучи, я думаю, Путін думав, що отримає Краматорськ на Різдво. Французи захопили його кораблі, його подарунки в січні, лютому, а тепер, перед самим Різдвом, його подарунки під ялинку були "розграбовані" українською армією.

Він не отримає того, чого хотів. Я думаю, він дійсно думав, що захопить його, тому що, знову ж таки, це час, коли вони тиснуть найсильніше. Що вони отримали? 45, 70, 50 тисяч втрат цього місяця? Не схоже на великий успіх.

Росіяни не засвоюють урок, що ми не збираємося здаватися за жодного можливого сценарію.

Що іронічно, тому що Путін хоче, щоб Україна здалася, а саме його солдати здаються і стають військовополоненими на Донбасі прямо зараз. Знаєте, операція "Вівальді" – це велика кількість військовополонених.

Російський Чорноморський флот. Чи існує він насправді?

Він існує в нашій уяві. Це дивовижно. Я маю на увазі, він існує на дні моря, по-справжньому, і це досить іронічно, тому що, знаєте, коли Путін вкрав Крим, він сказав, що це авіаносець на Чорному морі. Знаєте, він збирався зробити його базою для всіх своїх кораблів, звідки він міг би запускати всі свої злі операції. А тепер усі вони – красиві коралові рифи на дні моря для всіх риб і істот там.

І це те, чого я ніколи не очікував, тому що Україна навіть не має флоту. Україна не має військово-морського флоту, так? І тому те, що Чорноморський флот був знищений країною без військово-морського флоту, це досить соромно, чесно кажучи.

Просто тема російського приниження. Вони занадто налякані, щоб покинути порт. Кораблі, які все ще там, кораблі, які не були потоплені, вони занадто налякані, щоб покинути свої порти, тому що, знаєте, вони знають, що станеться, коли вони відійдуть більше ніж на три метри. Вони будуть знищені.

Тож це повна катастрофа, але очевидно, що є і друга частина цього, а саме те, що зробив Бровді. І у мене є історія про це, яку я ніколи раніше не розповідав.

Я насправді провів з ним багато часу до того, як ми записали інтерв'ю, за день до цього, і він сказав: "Хочеш щось побачити?" І я сказав: "Так".

І він показав мені свій iPad, і там були всі ці кораблі у вогні, і я запитав: "Що це в біса таке? Як... Ти це зробив?" І він відповів: "Ну, так. Це моя робота". І я подумав: "О, мій Боже".

І він сказав: "Ну, ми займалися нашою звичайною діяльністю в Криму, підриваючи все і роблячи так, щоб плани на відпустку були зруйновані, і ми здійснювали розвідувальний політ над Азовським морем, і ми побачили всі ці кораблі просто там у ставку, і ми подумали: 'Це не має жодного сенсу. Чому всі ці кораблі там?'"

Виявилося, що ці кораблі постачали до Криму нафту, тому що шосе було закрите на ремонт, а Кримський міст зараз трохи несправний. Він не може перевозити важкі вантажі, тому це було просто: "Нафта, їх треба знищити. Звичайно. У Чорному морі не повинно бути жодних кораблів. Воно закрите, як ми і казали". І тому він протягом приблизно 30 хвилин знищив їх усіх. І я сказав: "О, мій Боже. Це буде у всіх новинах". Він сказав: "Так". І потім, очевидно, наступного дня це стало вірусним.

Але це було досить неймовірно. Я прийшов додому до свого партнера того вечора і сказав: "Ти не повіриш, що цей чоловік щойно мені показав". Але це був лише початок того, що він робив решту тижня. Наступного дня це було ще 20. Наступного дня ще 30. Він знищив майже 300 російських кораблів. Сміхота.

Росіяни заповнили всі ці кораблі в Ростові-на-Дону всією нафтою, а потім вони всі вирушили майже в один і той самий час.

У Криму є один порт, куди вони прямували, який міг прийняти ці кораблі і, знаєте, перекачати в них нафту, і ви можете робити це лише по одному. І вони не зрозуміли, що потрібно близько 12 годин, щоб спорожнити кожен корабель.

Тож усі кораблі були там, як на гігантській автостоянці, просто як легкі мішені, чекаючи на Бровді, звичайно. І саме тому це сталося. Це була просто повна дурість. Це було велике вузьке місце. І це було приємно для України.

Яким є ірландський слід у постачанні нафти для Кремля

Ланцюжок поставок Кремля мав ірландську адресу. Як Ірландія, зрештою, має бізнес з Росією, пов'язаний з війною Росії в Україні?

Тому що зараз ірландці є лицемірами, коли справа доходить до того, що відбувається з їхньою зовнішньою політикою, коли справа доходить до критики тоталітарних держав. Ірландці дуже проти Ізраїлю, того, що робить Ізраїль. У цьому немає нічого поганого. Абсолютно нормально. Вони дуже про-палестинські. Добре.

Але цього тижня про-палестинські протестувальники в Дубліні почали кричати і галасувати, тому що ірландцям дуже, дуже, дуже легко кричати про геноцид або імперіалізм, коли справа доходить до того, що відбувається в Газі.

Але насправді, тут, у Європі, ще ближче до Ірландії, відбувається інша форма цього, і з якоїсь причини це абсолютно нормально. Знаєте, чому це відбувається? Тому що є невелика фракція ірландських ультралівих, які люблять комунізм.

Вони думають, що через те, що Росія махає прапором із серпом і молотом на протестах, це робить їх, знаєте, якимось союзником, тоді як те, що Росія робить тут, в Україні, уособлює те, що Британія зробила з Ірландією більше, ніж будь-що інше на планеті. І ірландці, здається, забули про це.

Ірландці, здається, забули свою історію, свою історію про те, що відбувається, коли прибуває сусідня країна і вирішує, що кордони є довільними. Я думаю, їм потрібно глибоко, уважно подивитися на себе, і їм потрібно піти прямо до ірландського нафтопереробного заводу, російського нафтопереробного заводу по дорозі, і їм потрібно протестувати біля нього.

Тому що цей нафтопереробний завод активно озброює кожного дня, 14 кораблів на місяць, те, що пригнічувало їх сотні років тому, диктатуру, тоталітарну державу, яка одержима агресивною експансією та імперіалізмом.

Їм потрібно піти на цей нафтопереробний завод, і їм потрібно протестувати біля нього прямо зараз. І якщо вони цього не зроблять, вони моральні банкрути.

І знову ж таки, немає нічого поганого в підтримці Палестини. Це абсолютно нормально. Але ви не можете сказати, що одне – це погано, а інше – ні. Ірландцям потрібно негайно розібратися зі своїми політичними пріоритетами.

Однією з причин, чому я отримав так багато образ, опору і погроз смертю через мій репортаж в Ірландії про цей нафтопереробний завод, була саме ця річ.

Знаєте, я ірландець, і знати, що країна, з якої я родом, допомагає чомусь на кшталт Росії, було принизливо.

І знати, що так багато людей, які, як я думав, знаєте, в журналістиці, в новинах, які дбали про правду і демократію, обернуться проти мене ось так, підуть за мною ось так, я вважав абсолютно огидним. І знову ж таки, це були люди, які говорили, що я істеричний і що я перегинаю палицю з цими речами.

Якби цей нафтопереробний завод відправляв кораблі до Ізраїлю, його б не було. Його б ніколи не побудували. Він би зник за секунди.

Я підійшов до одного з політиків і сказав: "Якби ці кораблі йшли до Ізраїлю, що б ви зробили?" І він відповів: "О, їх треба закрити". Тож це лицемірство як на долоні. Ось і все. Більше нічого не можна про це сказати.

Як зірвали російську пропагандистську історію про Олешки

Олешки псують рятувальний фільм Путіна. Я пам'ятаю картинку всіх російських мікрофонів перед камерою і просто одну скромну українську команду. Тож в основному, і вони хотіли поширити свою картину історії у світ.

Вони це зробили. Росія думала, що Олешки стануть їхнім великим пропагандистським фільмом 2026 року. Росія дуже добре вміє робити пропаганду. Вони витрачають на це багато грошей, і вони люблять це робити, і вони думали, що Олешки стануть їхнім великим фільмом до кінця року.

Але це не спрацювало. Це було зірвано. І я не знаю, чи ви бачили мій репортаж про це, але я об'єднався із Заріною Забріскі. І я чув, що це станеться до того, як це сталося, тому що у мене є друзі в Білому домі.

І ми обидва зрозуміли, що те, що збиралася зробити Росія, це не просто використати це як можливість для фотографій. Вони збиралися брехати про те, що вони завжди роблять. Сказати, що українці були тими, хто, знаєте, катував людей, українці не дозволяли людям там виїхати, що вони тримали їх як живий щит.

Вони збиралися використати це як можливість продати світові брехню про те, що, знаєте, всі біди людей в Олешках були через Україну. Ми це знаємо. І це не спрацювало.

Тож те, що зробили ми із Заріною, ми ніби почали діяти. Я зробив свої відео. Вона написала статтю в The Atlantic, одному з найбільш читаних журналів Америки. Вона змусила Енн Епплбаум багато писати про це у Twitter. Ми вивели це в тренди.

Вона постійно з'являлася на телебаченні. Ми писали про це в багатьох різних газетах. І ті статті, як-от The Atlantic, були такими. Там було написано: "Будьте готові. Олешки ось-ось будуть використані для російської брехні. Ось про що вони будуть брехати".

І тому всі знали, що вони збираються робити. І на той час, коли з'явилися кремлівські камери, ніхто не слухав. Всі знали, що це буде брехня.

І я не думаю, що Росія очікувала, що це станеться. Я думаю, що Росія покладається на те, що всі перебувають у невіданні, і вони покладаються на те, що будуть на крок попереду, коли справа доходить до пропаганди.

Я не думаю, що вони очікували, що преса чи хтось інший випередить їх у цьому. І тому це був дивовижний успіх. Знаєте, Russia Today, Маргарита Симоньян, усі ці невдахи постійно випускали історії, як і очікувалося, і ніхто їх не читав.

Ніхто не читав її твіти, бо всі знали, що це буде брехня з самого початку. І знаєте, це битва, ми її виграли.

І я думаю, що це слугує позитивною історією, гарною історією на кінець року, що вони не отримали того, чого хотіли. Знаєте, їхній тіньовий флот був захоплений у певному сенсі, їхній рух кліщами, озираючись на цей фільм, їхні кораблі, що перевозили нафту. Це була остання деталь, яку вони не отримали. І я подумав, що це гарна історія.