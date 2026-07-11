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11 июля, 12:06
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Минус 28 судов теневого флота России: "Мадяр" показал, как ВСУ "выследили" цели противника

Даниил Муринский

Украинские военные продолжают наносить сокрушительные удары по врагу. За ночь силы обороны "вывели из строя" 28 судов теневого флота России.

Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Как СБС уничтожали вражеские цели?

В ночь на 11 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 28 судов российского теневого флота в Азовском море. Всего за шесть суток, с 6 по 11 июля, было поражено 76 целей.

ВСУ наносят удары по оккупантам: смотрите видео

Теневой нефтяной флот заметно худеет, неделя дефолта продолжается. Похоже, что движение через Керченский пролив остановлено,
– заявил Мадьяр.

 

 
 

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Война России с Украиной Флот