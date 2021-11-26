Теперь на 10 лет: россиянка получила второй запрет въезда в Украину

В "Борисполе" 26 ноября пограничники выписали россиянке запрет въезда в Украину на 10 лет. Летом 2018 года она незаконно посещала временно оккупированный Крым.

Это уже второй запрет нарушительницы, первый был в 2019 году. Тогда правоохранители предупредили ее, если в течение этого времени снова попытается попасть в наше государство, срок увеличится.

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Теперь она прилетела в "Борисполь" рейсом из Познани. Однако гражданка России не прислушивалась к предупреждениям. Женщина сменила паспорт, в котором уже не было отметки украинских пограничников, и попыталась въехать в Украину снова,

– отметили в ГПСУ.

В Государственной пограничной службе добавили, что "теперь в новеньком паспорте россиянки красуется свеженький штамп запрета въезда в Украину сроком на 10 лет".

Россиянка получила второй запрет въезда в Украину: смотрите видео

Запреты въезда россиянам в Украину: что известно

В Украину 23 октября не впустили 25-летнюю российскую поэтессу Алису Денисову. В частности потому, что в 2020 году она незаконно посещала временно оккупированный Крым.

По той же причине запрет на въезд в наше государство получил 47-летний актер и телеведущий из России Оскар Кучер. Он имел вид на жительство, но его не пропустили.

Через пункт пропуска в Одесской области пыталась пройти известная российская актриса дубляжа. Она планировала выступить в местном театре, но ей запретили въезд на 3 года.

Текст публикации ГНСУ:

Дважды в одну реку вошла: россиянка получила второй запрет въезда в Украину

В "Борисполе" пограничники обнаружили россиянку, которая летом 2018 незаконно посещала временно оккупированную территорию АР Крым. Тогда она получила свой "запрет въезда" на территорию нашего государства на три года. Правоохранители предупредили нарушительницу: если в течение этого времени снова попытается попасть в Украину, срок запрета увеличится до 10 лет.

Теперь женщина прилетела в "Борисполь" рейсом из Познани. Однако гражданка России не прислушивалась к предупреждениям. Женщина сменила паспорт, в котором уже не было отметки украинских пограничников, и попыталась въехать в Украину снова.

Теперь в новеньком паспорте россиянки красуется свеженький штамп запрета въезда в Украину сроком на 10 лет.