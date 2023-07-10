Теперь без ПДЧ: в НАТО достигли консенсуса по вступлению Украины

Украине не понадобится план действий по членству в НАТО. Страны-члены наконец пришли к консенсусу по поводу вступления нашего государства в Альянс.

О достижении консенсуса между союзниками НАТО сообщили в Министерстве иностранных дел. В ведомстве отметили, что Украине не понадобится ПДЧ для вступления в Альянс.

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Это сократит путь Украины в НАТО

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что достичь консенсуса удалось после интенсивных переговоров.

Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также самый лучший момент, чтобы прояснить приглашение Украине стать членом,

– отметил он.

Вступление Украины в НАТО: последние новости

Начнем с того, что 11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Сейчас ключевая группа стран-членов Альянса занимается подготовкой проекта декларации о гарантиях безопасности для нашего государства. Как отметили журналисты, они будут действовать, пока Украина не станет членом НАТО.

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что Украина не готова вступать в Североатлантический альянс. Более того, он подчеркнул, что для этого сначала должна закончиться война. Впрочем, у бывшего представителя Госдепа Курта Уолкера другое мнение по этому поводу. Он подчеркнул, что это НАТО пока не готово принимать к себе Украину.

Интересно, что во время визита Владимира Зеленского в Турцию президент Реджеп Эрдоган заявил, что Украина заслуживает стать членом НАТО. Это достаточно громкое и мощное заявление. Особенно если учитывать, что Турция до сих пор блокирует вступление Швеции в Альянс.

Напоследок напомним одно из последних заявлений Зеленского по поводу саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе. Он подчеркнул, что не собирается отправляться в столицу Литвы "для развлечений". Впрочем, он окончательного решения о своем присутствии на саммите еще не принял.