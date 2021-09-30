Теперь лично от себя: Арахамия подал второе обращение об отставке Разумкова

Давид Арахамия подал второе обращение по отзыву спикера Дмитрия Разумкова. На этот раз глава фракции "Слуга народа" сделал это лично от себя – как нардепа.

Об этом сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний. Она сообщила, что новый набор подписных листов безотлагательно выдадут.

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Подписные листы по предварительному обращению уже подготовили

Тем временем в Аппарате Верховной Рады уже подготовили подписные листы по предварительному обращению. Теперь инициаторы процедуры могут забрать эти документы и продолжить действовать согласно регламенту.

Ранее возникло противоречие относительно того, от кого именно направил первое обращение Арахамия. Во фракции отмечали, что он реализовывал свое право, как депутата, а вот сам Разумков отметил, что письмо было на бланке фракции и подписан именно главой фракции.



Обращение Арахамии об отзыве Разумкова / Фото из Фейсбука Ольги Туний

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