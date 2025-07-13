Россия могла перенести часть своего ВПК в Северную Корею, – Тимочко

Россия частично вывела свой военно-промышленный комплекс за пределы страны. Часть предприятий перенесена в Северную Корею для совместного производства вооружения.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала рассказал, что Россия начала совместное производство с КНДР вооружения по нескольким причинам. Однако это сотрудничество выгодно не только России, но и Северной Корее.

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Для чего Россия перенесла производство?

"Да, Россия могла перенести часть своего ВПК в Северную Корею. Есть несколько моментов. Во-первых, они хотят вывести из-под удара собственный ВПК, насколько это возможно, с территории России. Во-вторых, рассчитывают, что в Северной Корее значительно меньше агентур разных стран. А значит, процесс производства и выпуска продукции они смогут сравнительно держать в более секретном формате", – сказал Иван Тимочко.

Он пояснил, что Северная Корея в перспективе может стать транзитным пунктом для поставок или помощи из Китая. Недаром министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что они не позволят России потерпеть поражение в войне. Важно! Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 12 июля посетил Северную Корею. Они обсудили, как развивать отношения между странами, в частности будущие политические встречи и сотрудничество в различных сферах.

Хотя главный посыл заключался в том, что Китай будет поддерживать Россию до тех пор, пока сам не поглотит ее. Именно поэтому Северная Корея стала своеобразным хабом, где Россия планирует развивать свой военно-промышленный комплекс.

Там все предпосылки есть: абсолютно милитаризованная экономика, армейское население и очень дешевая рабочая сила. Это все подходит и нужно Владимиру Путину. Общество там абсолютно управляемое, его легко использовать, легко рисковать даже в случае несчастных случаев, взрывов, подрывов или потенциальных ударов по объектам в Северной Корее, – сказал Тимочко.

Он добавил, что ни Ким Чен Ын, ни Путина не будет волновать потеря людей в случае ударов по комплексам. Для россиян гибель северокорейских рабочих или военных – абсолютно не триггерная тема.