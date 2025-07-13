Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу розповів, що Росія розпочала спільне виробництво з КНДР озброєння з кількох причин. Однак ця співпраця вигідна не лише Росії, а й Північній Кореї.

Дивіться також Скільки боєприпасів КНДР вже передала Росії: підрахунки розвідки Південної Кореї

Для чого Росія перенесла виробництво?

"Так, Росія могла перенести частину свого ВПК до Північної Кореї. Є кілька моментів. По-перше, вони хочуть вивести з-під удару власний ВПК, наскільки це можливо, з території Росії. По-друге, розраховують, що в Північній Кореї значно менше агентур різних країн. А отже, процес виробництва і випуску продукції вони зможуть порівняно тримати в більш секретному форматі", – сказав Іван Тимочко.

Він пояснив, що Північна Корея в перспективі може стати транзитним пунктом для поставок або допомоги з Китаю. Недаремно міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що вони не дозволять Росії зазнати поразки у війні. Важливо! Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров 12 липня відвідав Північну Корею. Вони обговорили, як розвивати відносини між країнами, зокрема майбутні політичні зустрічі та співпрацю в різних сферах.

Хоча головний посил полягав у тому, що Китай буде підтримувати Росію доти, поки сам не поглине її. Саме тому Північна Корея стала своєрідним хабом, де Росія планує розвивати свій військово-промисловий комплекс.

Там усі передумови є: абсолютно мілітаризована економіка, армійське населення і дуже дешева робоча сила. Це все підходить і потрібно Володимиру Путіну. Суспільство там абсолютно кероване, його легко використовувати, легко ризикувати навіть у разі нещасних випадків, вибухів, підривів чи потенційних ударів по об'єктах у Північній Кореї, – сказав Тимочко.

Він додав, що ні Кім Чен Ин, ні Путіна не хвилюватиме втрата людей у разі ударів по комплексах. Для росіян загибель північнокорейських робітників чи військових – абсолютно не тригерна тема.