Теперь и Словакия: количество сторонников евроинтеграции Украины растет

В ходе климатического саммита ООН в Глазго лидеры Украины и Словакии подписали общую декларацию о европейских перспективах нашей страны. В Офисе Президента надеются, что круг сторонников вступления Украины в ЕС расширится.

Евроинтеграцию Украины уже поддерживают 5 членов ЕС. Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква.

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Поддержка Словакии – большая

Игорь Жовква отметил, что поддержка европейских устремлений Украины закреплена в программных и стратегических документах Словакии. Кроме нее, вступление нашей страны в ЕС поддерживают Латвия, Литва, Эстония и Польша. С ними всеми подписаны соответствующие декларации.

О подписании документа с президентом Словакии Зузаной Чапутовой Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем твиттере. Также лидеры обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.

В Офисе Президента настроены оптимистично

По словам заместителя главы Офиса Президента, Владимир Зеленский уделяет большое внимание европейским перспективам Украины. Поэтому он убежден, что количество приверженцев вступления Украины в ЕС увеличится.

Мы ожидаем, что круг сторонников европейской перспективы Украины будет расширяться. Несколько проектов документов сегодня находятся на финальной стадии согласования,

– заявил Жовква.

Документы, подготовленные Офисом Президента, рассчитывают подписать на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Он состоится 15 декабря.

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