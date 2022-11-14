Тепло на душе, – Зеленский показал видео из центра освобожденного Херсона

Владимир Зеленский 14 ноября побывал в Херсоне, который был освобожден после 9-месячной оккупации. Президент признался, что в Херсоне, несмотря на холодную погоду, ему было тепло на душе.

В освобожденном городе Зеленский встретился с населением. Люди вышли на главную площадь города, чтобы радостно поприветствовать президента в Херсоне.

Имею честь сегодня быть на нашей родной украинской Херсонщине. От этого даже сейчас тепло, несмотря на погоду. Тепло на сердце и душе. Я хочу поблагодарить вас и ваших близких за то, что вы у нас такие есть. Вы возвращаете Херсонщину в Украину,

– сказал президент военным.

Зеленский рассказал, что когда ехал по Херсонщине, видел много расстрелянных домов, кафе – последствия того, что делает Россия. Однако украинские военные показали оккупантам, что убить Украину невозможно.

Президент побывал в освобожденном Херсоне: видео