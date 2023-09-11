Годовщина терактов 11 сентября в США: трагедия в самых известных фото

22 года назад мир всколыхнула трагедия, которая стала одним из крупнейших террористических актов. Дата 11 сентября 2001 года отчеканена в истории США кровью. Тогда члены террористической организации Аль-Каида захватили 4 пассажирских самолета и направили их в башни-близнецы Всемирного торгового центра Нью-Йорка и здание Пентагона.

Самый кровавый теракт в истории унес жизни почти 3 тысяч человек и ошеломил мир. От трагедии США оправляется до сих пор: она коснулась многих семей.

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Фото и видео башен-близнецов, которые горят и, будто карточные домики, складываются и засыпают Нью-Йорк пеплом и мусором, облетели весь мир. Журналисты 24 канала предлагают вспомнить ужасную трагедию, просмотрев самые известные архивные фото теракта.

Самолет на фоне башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Это – одно из самых известных фото терактов 11 сентября. На нем изображен самолет, который вскоре врежется в Южную башню Всемирного торгового центра. На фоне нее уже пылает верхушка Северной близняшки.



Фото Кармен Тейлор, AP

Охваченные огнем башни-близнецы на фоне Бруклинского моста

Фотографу удалось запечатлеть момент взрыва и мощное пламя огня, охватившего башни-близнецы Всемирного торгового центра на фоне Бруклинского моста. Если присмотреться, то на фотографии видно, как от мощной волны взрыва обломки зданий разлетаются вокруг.



Фото Сары Швиттек

Буш узнает о трагедии

Тогдашний президент США Джордж Буш-младший в день трагедии находился с визитом в начальной школе во Флориде. На фото запечатлен момент, когда ему сообщают о страшном теракте.

Через 25 минут Буш сделает свое первое заявление о том, что произошло в Нью-Йорке. Он назовет теракт "общенациональной трагедией".



Фото Дуг Милз, AP

Свободное падение с Северной башни

Одна из наиболее известных фотографий трагедии 11 сентября изображает мужчину, который от безысходности прыгает с верхнего этажа Северной башни Всемирного торгового центра.

Дело в том, что люди на верхних этажах башни были заблокированы и не могли спуститься, поскольку ряд этажей под ними уже был разрушен. Пожар, который вызвал высокую температуру вокруг, едкий дым и безысходность толкали людей на страшный шаг.



Фото Ричарда Дрю, AP

Не только этот человек прыгнул с башни, чтобы не сгореть заживо, это, по разным подсчетам, могли сделать около 200 заложников башни. Доподлинно не известно, кто изображен на фото.



Люди на верхних этажах башни ВТЦ / Фото Джефа Кристенсена

Выдвигались гипотезы, что "падающим человеком" на фото могли быть Норберто Эрнандес или Джонатан Эрик Брайли. Оба были сотрудниками ресторана Windows on the World, который был расположен на 106 и 107 этажах ВТЦ, однако официально эта информация так и не была подтверждена.

"Пылевая леди"

Одно из самых известных фото трагедии. На нем изображена американка Марси Бордерс, которой удалось выжить после нападения террористов Аль-Каиды на башни-близнецы ВТЦ.

Женщина работала в отделении "Банка Америки", расположенном в Северной башне ВТЦ. Оно было расположено на 12 этажей ниже места, куда врезался самолет террористов.



Фото Стэна Хонды, AFP

Из здания Бордерс выбежала тогда, когда упала Южная башня Всемирного торгового центра. Она сразу привлекла внимание фотографа. Он запечатлел на фотопленку ужас на лице Марси, которая была одета в деловой костюм и полностью покрыта пеплом и асбестом.



От ядовитой пыли и испарений через несколько лет после трагедии умерли многие спасатели и люди, которые выжили во время теракта / Фото AP

Известно, что после трагедии женщина долго боролась с депрессией. Она умерла в 2015 году от онкологического заболевания. Оно могло быть вызвано токсическими испарениями и опасной пылью, которые выделялись на месте трагедии.

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Пожарные с флагом США

Еще одна известная фотография со времен трагедии 11 сентября изображает бруклинских пожарных Джорджа Джонсона (слева), Дэна Маквильямса (в центре) и Билли Айзенгрейна. Мужчины поднимают флаг США возле Всемирного торгового центра.



Фото Томаса Франклина, AP

Побег

На фото – бегущие люди, спасаясь, в момент обвала Южной башни ВТЦ.



Фото Сюзанны Планкет, AP

Дети на фоне стены с пропавшими без вести

После терактов тысячи людей искали своих родных среди жертв и пострадавших в трагедии. Фото, на котором маленькие дети изображены на фоне стены со списками пропавших, до сих пор вызывает мурашки по телу.



Фото Йони Брук, Washington Post

Пожарный пьет воду на фоне почти разрушенного Всемирного торгового центра.



Фото Йони Брук, Washington Post

Рассвет после теракта

Фото было сделано 15 сентября, через 4 дня после ужасной трагедии. На нем изображена панорама Нижнего Манхэттена в пыли и смоге.



Фото Дэна Ло, AP

Огни памяти

На месте разрушенных во время теракта башен Всемирного торгового центра – теперь мемориал памяти. В память о кровавой трагедии места, где стояли башни, ярко подсвечиваются.



Фото Getty Images

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Обратите внимание! В годовщину трагедии 11 сентября 2023 года мемориал памяти в Нью-Йорке будет закрыт для посетителей весь день, чтобы семьи погибших смогли почтить их память приватно.

Церемония памяти жертв теракта в Пентагоне началась в этот день в 9 утра. В Вашингтоне у Мемориала 9/11 венок положит первая леди Джилл Байден. Президент Байден еще не вернулся с рабочей поездки в Азию и позже присоединится к церемонии военнослужащих и их семей на военной базе в Анкоридже.

Министр обороны Ллойд Остин также проведет церемонию памяти у Национального мемориала Пентагона 9/11 в Арлингтоне, штате Вирджиния, согласно Белому дому.