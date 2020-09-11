19 років тому світ сколихнула трагедія, що стала одним із найбільших терористичних актів. Дата 11 вересня 2001 року викарбувана в історії США кров’ю. Тоді члени терористичної організації Аль-Каїда захопили 4 пасажирських літаки та спрямували їх у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру Нью-Йорка й у будівлю Пентагону.

Найбільш кривавий теракт в історії забрав життя майже 3 тисяч людей та приголомшив світ. Від трагедії США оговтуються досі: вона торкнулася багатьох родин.

До теми Теракти 11 вересня: надзвичайний стан у США Трамп продовжив ще на рік

Фото та відео веж-близнюків, що палають та, ніби карткові будиночки, складаються і засипають Нью-Йорк попелом та сміттям, облетіли увесь світ. Журналісти 24 каналу пропонують пригадати жахливу трагедію, переглянувши найвідоміші архівні фото теракту.

Літак на тлі веж-близнюків Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку

Це – одне з найвідоміших фото терактів 11 вересня. На ньому зображений літак, що за якийсь момент вріжеться у Південну вежу Всесвітнього торгового центру. На тлі неї вже палає верхівка Північної близнючки.



Фото Кармен Тейлор, AP

Охоплені вогнем вежі-близнюки на тлі Бруклінського мосту

Фотографу вдалося зафіксувати момент вибуху та потужного вогню, що охопив вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру на тлі Бруклінського мосту. Якщо придивитись, то на світлині видно, як від потужної хвилі вибуху уламки будівель розлітаються навколо.



Фото Сари Швіттек

Буш дізнається про трагедію

Тодішній президент США Джордж Буш-молодший у день трагедії перебував із візитом у початковій школі у Флориді. На фото зображений момент, коли йому повідомляють про страшний теракт.

Через 25 хвилин Буш зробить свою першу заяву про те, що сталося в Нью-Йорку. Він назве теракт "загальнонаціональною трагедією".



Фото Дуг Мілз, AP

Вільне падіння з Північної вежі

Одна з найбільш відомих світлин трагедії 11 вересня зображує чоловіка, що від безвиході стрибає з горішнього поверху Північної вежі Всесвітнього торгового центру.

Річ у тім, що люди на верхніх поверхах вежі були заблоковані та не могли спуститися, оскільки низка поверхів під ними вже були зруйновані. Пожежа, що спричинила високу температуру навколо, їдкий дим та безвихідь штовхали людей на страшний крок.



Фото Річарда Дрю, AP

Не лише цей чоловік стрибнув з вежі, аби не згоріти живцем, це, за різними підрахунками, могли зробити близько 200 її заручників.



Люди на горішніх поверхах вежі ВТЦ / Фото Джефа Крістенсена

Достеменно не відомо, хто зображений на фото. Висувалися гіпотези, що "падаючою людиною" на світлині Річарда Дрю могли бути Норберто Ернандес або Джонатан Ерік Брайлі. Обидва були співробітниками ресторану Windows on the World, що був розташований на 106 і 107 поверхах ВТЦ, проте офіційно ця інформація так і не була підтверджена.

"Пилова леді"

Одне з найвідоміших фото трагедії. На ньому зображена американка Марсі Бордерс, якій вдалось вижити після нападу терористів Аль-Каїди на вежі-близнюки ВТЦ.

Жінка працювала у відділенні "Банку Америки", розташовану у Північній вежі ВТЦ. Воно було розташоване на 12 поверхів нижче від місця, куди врізався літак терористів.



Фото Стена Хонди, AFP

Із будівлі Бордерс вибігла тоді, коли саме впала Південна вежа Всесвітнього торгового центру. Вона відразу привернула увагу фотографа. Він закарбував на фотоплівці жах на обличчі Марсі, що була одягнена у діловий костюм та повністю вкрита попелом та азбестом.



Від отруйного пилу та випарів через кілька років після трагедії померли багато рятувальників та людей, що вижили під час теракту / Фото AP

Відомо, що після трагедії жінка довго боролася з депресією. Вона померла у 2015 році від онкологічного захворювання. Воно могло бути спричиненим токсичними випарами та небезпечним пилом, що виділялися на місці трагедії.

Це цікаво Трагедія 11 вересня в США: яким був найстрашніший в історії світу теракт

Пожежники з прапором США

Ще одне відоме фото з часів трагедії 11 вересня зображає бруклінських пожежників Джорджа Джонсона (зліва), Дена Маквільямса (в центрі) та Біллі Айзенгрейна. Чоловіки підіймають прапор США біля Всесвітнього торгового центру.



Фото Томаса Франкліна, AP

Втеча

На фото – люди, що втікають, рятуючись, у момент обвалу Південної вежі ВТЦ.



Фото Сюзани Планкет, AP

Діти на тлі стіни зі зниклими безвісти

Після терактів тисячі людей шукали своїх рідних серед жертв та постраждалих у трагедії. Фото, на якому маленькі діти зображені на тлі стіни зі списками зниклих, досі викликає мурашки по тілу.



Фото Йоні Брук, Washington Post

Пожежник п’є воду на тлі майже зруйнованого Всесвітнього торгового центру



Фото Йоні Брук, Washington Post

Світанок після теракту

Фото було зроблене 15 вересня, через 4 дні після жахливої трагедії. На ньому зображена панорама Нижнього Мангеттена у пилюці та смозі.



Фото Дена Ло, AP

Вогні пам'яті

На місці зруйнованих під час теракту веж Всесвітнього торгового центру – тепер меморіал пам'яті. У пам'ять про криваву трагедію місця, де стояли вежі, яскраво підсвічуються.



Фото Getty images

Теракти 11 вересня у США: все, що відомо про трагедію у відео 24 каналу

Зверніть увагу! У роковини трагедії президент США Дональд Трамп та його конкурент на виборах Джо Байден у різний час планують відвідати "Національний меморіал рейсу 93" в Пенсильванії. Саме там упав літак, пасажири якого завадили нападникам здійснити ще один теракт того дня.



Тим часом у Нью-Йорку у зв’язку із заходами безпеки через COVID-19 відбудеться кілька окремих церемоній. Традиційної, під час якої родичі загиблих по черзі називають їх імена, не буде.