С позывным "Мексиканец": СБУ выяснила, кто спланировал взрыв "банки с медом" на блокпосте ВСУ

СБУ разоблачила российского агента, который организовал взрыв на блокпосте в Луганской области, а также хотел устроить теракт возле киевского метро. Ему уже сообщили о подозрении.

Злоумышленником оказался майор сил специальных операций России Константин Маслянко с позывным "Мексиканец".

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"Теракт" в столичном метро

В начале на востоке, когда Украина начала там антитеррористическую операцию, агент Маслянко прибыл в временно оккупированный Луганск. Там мужчина создал диверсионную группу, задачей которой должна стать подрывная деятельность против Украины.

Так, в 2014 году "Мексиканец" завербовал жительницу Луганска – она должна была совершить подрыв в центре Киева. Впрочем, эта диверсия провалилась. СБУ задержала женщину, которая пыталась оставить возле станции метро в Киеве сумку с 3 килограммами взрывчатки.

"Банка с медом" на блокпосте ВСУ

Также известно, что именно Масленко стоит за терактом на блокпосте в Станице Луганской в январе 2015 года. Тогда там погиб украинский военный, а еще двое получили ранения.

Как оказалось, взрывчатку по указанию "Мексиканца" на блокпост принес местный житель. Он замаскировал ее в трехлитровой банке меда.

Сейчас Маслянко уже сообщили о подозрениях по фактам совершения теракта по сговору группы лиц и хранения взрывного устройства.

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