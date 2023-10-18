С позывным "Мексиканец": СБУ выяснила, кто спланировал взрыв "банки с медом" на блокпосте ВСУ
Источник:СБУ
СБУ разоблачила российского агента, который организовал взрыв на блокпосте в Луганской области, а также хотел устроить теракт возле киевского метро. Ему уже сообщили о подозрении.
Злоумышленником оказался майор сил специальных операций России Константин Маслянко с позывным "Мексиканец".
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"Теракт" в столичном метро
В начале на востоке, когда Украина начала там антитеррористическую операцию, агент Маслянко прибыл в временно оккупированный Луганск. Там мужчина создал диверсионную группу, задачей которой должна стать подрывная деятельность против Украины.
Так, в 2014 году "Мексиканец" завербовал жительницу Луганска – она должна была совершить подрыв в центре Киева. Впрочем, эта диверсия провалилась. СБУ задержала женщину, которая пыталась оставить возле станции метро в Киеве сумку с 3 килограммами взрывчатки.
"Банка с медом" на блокпосте ВСУ
Также известно, что именно Масленко стоит за терактом на блокпосте в Станице Луганской в январе 2015 года. Тогда там погиб украинский военный, а еще двое получили ранения.
Как оказалось, взрывчатку по указанию "Мексиканца" на блокпост принес местный житель. Он замаскировал ее в трехлитровой банке меда.
Сейчас Маслянко уже сообщили о подозрениях по фактам совершения теракта по сговору группы лиц и хранения взрывного устройства.
СБУ продолжает выискивать агентов страны-агрессорки: последние новости
- Недавно в рядах Нацгвардии СБУ разоблачили "крота" российской разведки. Он собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений "Гвардии наступления" МВД Украины. Эти разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки и осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам с применением ракет и дронов-камикадзе.
- В Кировоградской области 22-летнюю женщину приговорили к пожизненному заключению. Она работала на оккупантов, помогая им наводить ракеты на оборонные предприятия региона. Известно, что россияне неоднократно били по территории области на основе координат предательницы.
- На прошлой неделе СБУ разоблачила братьев Мамон, скорректировавших российскую ракету по кафе-магазину в Грозе Харьковской области. Тогда погибли 59 человек. Известно, что Владимир и Дмитрий сами проживали в Грозе, во время оккупации они перешли на сторону россиян, а затем бежали в страну-агрессорку.