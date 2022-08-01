ООН одновременно получила запросы о расследовании теракта в Еленовке от Украины и россии

1 августа 2022 , 20:53
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Источник:

Аманда Прайс

российские военные совершили теракт в оккупированной Еленовке, убив украинских военнопленных. ООН получила запросы о расследовании теракта от Украины и россии.

ООН рассматривает запросы Украины и россии

Об этом сообщает репортер AJ English Аманды Прайс, которая цитирует пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика. Она написала в твиттере, что ООН изучает, есть ли условия, которые бы сделали расследование теракта в Еленовке возможным.

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ООН рассматривает запросы Украины и россии о проведении расследования смертельного нападения в пятницу на объект, где содержались военнопленные в Еленовке. ООН изучает, есть ли условия, которые бы сделали расследование возможным,
– цитирует репортер Дюжаррика.

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Автор: Михайло Гема