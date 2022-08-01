ООН одновременно получила запросы о расследовании теракта в Еленовке от Украины и россии
1 августа 2022 , 20:53Читати новину українською
Источник:Аманда Прайс
российские военные совершили теракт в оккупированной Еленовке, убив украинских военнопленных. ООН получила запросы о расследовании теракта от Украины и россии.
ООН рассматривает запросы Украины и россии
Об этом сообщает репортер AJ English Аманды Прайс, которая цитирует пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика. Она написала в твиттере, что ООН изучает, есть ли условия, которые бы сделали расследование теракта в Еленовке возможным.
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ООН рассматривает запросы Украины и россии о проведении расследования смертельного нападения в пятницу на объект, где содержались военнопленные в Еленовке. ООН изучает, есть ли условия, которые бы сделали расследование возможным,
– цитирует репортер Дюжаррика.
Убийство пленных в Еленовке: что известно
- 30 июля россияне убили более 40 украинских пленных из "Азовстали", удерживаемых в колонии в Еленовке. оккупанты попытались переложить вину на Украину.
- Но обвинения россиян отрицали в Генштабе ВСУ, а также в американском Институте изучения войны.
- Президент Владимир Зеленский назвал удар со стороны россиян военным преступлением. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что действия россии в Еленовке – это спланированный теракт. Также в ОП повторили требование признать Россию страной-спонсором терроризма.
- Украинские разведчики рассказали, что массовое убийство пленных – сознательная провокация со стороны оккупантов. К ее реализации привлекли наемников из ЧВК "Вагнера".
- Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что, по предварительным выводам экспертов, российские оккупанты применили во время теракта в Еленовке термобарическое оружие. Об использовании этого оружия также говорилось в публикации международного разведывательного сообщества InformNapalm.
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