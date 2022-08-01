ООН розглядає запити України та росії
Про це повідомляє репортерка AJ English Аманди Прайс, яка цитує прессекретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка. Вона написала у твітері, що ООН вивчає, чи є умови, які зробили б розслідування теракту в Оленівці можливим.
До теми ООН готова відправити експертів для розслідування теракту в Оленівці
ООН розглядає запити України та росії про проведення розслідування смертельного нападу в п'ятницю на об'єкт, де утримувалися військовополонені в Оленівці. ООН вивчає, чи є умови, які зробили б розслідування можливим,
– цитує репортерка Дюжарріка.
Вбивство полонених в Оленівці: що відомо
- 30 липня росіяни вбили понад 40 українських полонених з "Азовсталі", яких утримували в колонії в Оленівці. Окупанти спробували перекласти вину на Україну.
- Та звинувачення росіян заперечили у Генштабі ЗСУ, а також в американському Інституті вивчення війни.
- Президент Володимир Зеленський назвав удар з боку росіян воєнним злочином. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що дії росії в Оленівці – це спланований теракт. Також в ОП повторили вимогу визнати росію країною-спонсоркою тероризму.
- Українські розвідники розповіли, що масове вбивство полонених – свідома провокація з боку окупантів. До її реалізації залучили найманців з ПВК "Вагнера".
- Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що, за попередніми висновками експертів, російські окупанти застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю. Про використання цієї зброї також йшлося у публікації міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.
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