ООН розглядає запити України та росії

Про це повідомляє репортерка AJ English Аманди Прайс, яка цитує прессекретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка. Вона написала у твітері, що ООН вивчає, чи є умови, які зробили б розслідування теракту в Оленівці можливим.

До теми ООН готова відправити експертів для розслідування теракту в Оленівці

ООН розглядає запити України та росії про проведення розслідування смертельного нападу в п'ятницю на об'єкт, де утримувалися військовополонені в Оленівці. ООН вивчає, чи є умови, які зробили б розслідування можливим,

– цитує репортерка Дюжарріка.

Вбивство полонених в Оленівці: що відомо

Дізнайтесь більше – подробиці удару по Оленівці: дивіться відео