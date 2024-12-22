Подозреваемого в теракте на рождественской ярмарке в Магдебурге взяли под стражу

В Германии взяли под стражу мужчину, которого подозревают в совершении теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге 20 декабря. По последним данным, тогда погибли пять человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что во время теракта водитель BMW на скорости проехал около 400 метров на ярмарке и врезался в толпу. Около 200 человек получили ранения.

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В Магдебурге взяли под стражу подозреваемого

Правоохранители сообщили, что окружной суд Магдебурга одобрил апелляцию городской прокуратуры на слушаниях, состоявшихся поздно вечером 21 декабря.

По данным полиции, подозреваемому в совершении теракта, 50-летнему врачу Талебу А., избрали меру пресечения – содержание под стражей

Судья, который рассматривал дело о предъявлении обвинения, принял постановление о предварительном заключении под стражу по подозрению в пяти случаях убийства, нескольких случаях покушения на убийство и нескольких случаях нанесения опасных телесных повреждений. Обвиняемого доставили в место содержания под стражей,

– сообщили полицейские.

Стоит отметить, что подозреваемого гражданина Саудовской Аравии удалось арестовать еще в день совершения теракта. Он жил в Германии с 2006 года, получил статус беженца в 2016 году и работал психиатром в городе Бернбург, неподалеку Магдебурга.

К слову, ранее стало известно, что одна из пострадавших во время теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге – гражданка Украины 1972 года рождения.