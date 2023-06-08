Оккупанты проговорились, что сами взорвали Каховскую ГЭС: почему в мире еще кто-то сомневается

Накануне российские войска взорвали Каховскую ГЭС, повлекшие ужасную техногенную катастрофу. К сожалению, в мире еще есть люди, которые сомневаются, что преступление совершила вражеская сторона.

Примечательно, что оккупанты долгое время не могли определиться с официальной версией. Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Все понимают, кто совершил подрыв

Следует упомянуть хронологию заявлений России по поводу теракта. В 7 утра 6 июня они россияне начинают говорить об Украине и каких-то прилетах. Очевидно, что потом их эксперты разъяснили, что ни один прилет не может разрушить дамбу. Тогда они меняют версию на новую – говорят о диверсии, вообще "она сама разрушилась" и так далее.

Но все помнят, кто и когда заменял Каховскую ГЭС. Это произошло тогда, когда россияне бежали из Херсона. Они заминировали дамбу, если бы мы начали двигаться дальше, они бы ее взорвали.

Уже в 6 вечера вышел Шойгу и сказал о том, что Украина вроде бы взорвала дамбу, чтобы перебросить часть войск на Донецкое направление или другое и россияне не атаковали из-за Днепра. Эта версия официальная. Но ведь все понимают, кто это сделал,

– акцентировал политтехнолог.

По мнению Тизенгаузена, оккупанты действительно хотели подтопить острова, расположенные ниже в дельте Днепра, чтобы мы не могли навести переправы. Но ведь это русские, у них кривые руки. Так, они взорвали гораздо больше или не то, что планировали. Когда они поняли, что натворили, последовали вышеперечисленные версии. В то время, когда они звучали, русские военкоры писали: "Надо еще по киевской дамбе!" Фактически россияне подтверждали то, что это сделали они.

Сейчас гауляйтер Крыма говорит, что с питьевой водой все будет хорошо. Нет, не будет. Им придется бурить новые скважины. Непонятно, как они будут эти потребности – особенно летом – удовлетворять.

"Владимиру Путину вообще плевать на крымчан, которым он паспорта раздавал, на коллаборантов, которые сейчас в Херсонской области. Сейчас он понимает, что ему эту территорию уже не взять, поэтому ее нужно уничтожить. Даже если что-то пошло не так, сейчас он очень этому радуется", – подытожил Борис Тизенгаузен.

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Теракт на Каховской ГЭС: коротко