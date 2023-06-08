Примітно, що окупанти тривалий час не могли визначитися з офіційною версією. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.
До теми Стратегічна помилка чи успішний шантаж: чим може обернутися для Росії підрив Каховської ГЕС
Усі розуміють, хто здійснив підрив
Варто згадати хронологію заяв Росії щодо теракту. О 7 ранку 6 червня вони росіяни починають говорити про Україну і якісь прильоти. Вочевидь, потім їхні експерти роз'яснили, що жоден приліт не може зруйнувати дамбу. Тоді вони змінюють версію на нову – говорять про диверсію, взагалі "вона сама зруйнувалася" і так далі.
Але усі пам'ятають, хто і коли замінував Каховську ГЕС. Це сталося тоді, коли росіяни тікали з Херсону. Вони замінували дамбу, якби ми почали далі рухатися, вони б її підірвали.
Вже о 6 вечора вийшов Шойгу і сказав про те, що Україна начебто підірвала дамбу, щоб перекинути частину військ на Донецький напрямок чи інший і росіяни не атакували із-за Дніпра. Ця версія офіційна. Але ж усі розуміють, хто це зробив,
– акцентував політтехнолог.
На думку Тизенгаузена, окупанти дійсно хотіли підтопити острови, які розташовані нижче в дельті Дніпра, щоб ми не могли навести переправи. Але ж це росіяни, у них криві руки. Так, вони підірвали набагато більше або не те, що планували. Коли вони зрозуміли, що накоїли, пішли вищеперелічені версії. У той час, коли вони лунали, російські воєнкори писали: "Треба ще по київській дамбі!". Фактично, росіяни підтверджували те, що це зробили вони.
Зараз гауляйтер Криму говорить, що з питною водою усе буде добре. Ні, не буде. Їм доведеться бурити нові свердловини. Незрозуміло, як вони будуть ці потреби – особливо влітку – задовольняти.
"Владіміру Путіну взагалі плювати на кримчан, яким він паспорти роздавав, на колаборантів, які зараз в Херсонській області. Зараз він розуміє, що йому цю територію вже не взяти, тому її потрібно знищити. Навіть якщо щось пішло не так, зараз він дуже цьому тішиться", – підсумував Борис Тизенгаузен.
Політтехнолог про підрив Каховської ГС: дивіться відео
Теракт на Каховській ГЕС: коротко
- Росіяни 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС. Це спричинило затоплення численних населених пунктів Херсонської області. Розпочалася масова евакуація людей і тварин.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що трагедія на Каховській ГЕС – найбільша рукотворна катастрофа в Європі за останні кілька десятиліть. Масштаби екологічного лиха наразі складно оцінити. Лідер нашої держави наголосив, що сьогодні Росія є найнебезпечнішим терористом у світі, якого слід зупинити.
- В українській розвідці запевняють, що Росія дуже довго планувала теракт на Каховські ГЕС. Речник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що Україна публічно доводила до відома українців та партнерів про те, що ворог мінує ГЕС, можливий підрив. Цей факт це став тотальною несподіванкою.