Российское следствие установило, что Украина не причастна к теракту в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл", что противоречит заявлениям Владимира Путина и главы ФСБ Александра Бортникова.

Об этом в комментарии пропагандистским СМИ рассказал адвокат одного из обвиняемых Олег Власов, передает 24 Канал. Выяснилось, что террористов завербовала афганская ячейка "Исламского государства – Хорасан".

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Кто виноват в теракте в "Крокус Сити Холл"

Вышеупомянутый адвокат ознакомился с материалами дела, согласно которым, террористов завербовало руководство "Вилаят Хорасан". В то же время непосредственных заказчиков теракта в "Крокусе" до сих пор не нашли, что следует из 420 томов дела.

По данным следствия, после теракта подозреваемые террористы получили от организаторов приказ оставаться на месте и встретить российских силовиков с боем. Впрочем, приказу они не подчинились и покинули центр.

Согласно обнародованной информации, когда кураторы узнали о том, что исполнители покинули ТРЦ, то посоветовали террористам двигаться к границе с Украиной, но не дали никаких инструкций относительно того, как пересечь границу.

Возможно, организаторы надеялись, что во время пересечения границы их застрелят или наши (россияне – 24 Канал), или на той стороне,

– предположил Власов.

Вероятно, теракт мог быть связан с обострением в израильско-арабских отношениях. Это противоречит версии, которой придерживались в России, в частности Владимир Путин и его подчиненные сразу после совершения теракта в Подмосковье.

Напомним, Путин отреагировал на стрельбу только через сутки, а на место теракта так и не приехал. Диктатор с первых же слов начал обвинять Украину и сказал, что боевики якобы пытались там спрятаться, потому что подозреваемые "имели контакты с Киевом".

Кроме того, Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности России, обвинял украинские, американские и британские спецслужбы в якобы причастности к содействию нападению, хотя никаких доказательств не было предоставлено.