Про це у коментарі пропагандистським ЗМІ розповів адвокат одного з обвинувачених Олег Власов, передає 24 Канал. З'ясувалося, що терористів завербував афганський осередок "Ісламської держави – Хорасан".

Дивіться також Прапор та рублі у Києві: у Росії показали "докази" причетності України до теракту у "Крокусі"

Хто винен у теракті в "Крокус Сіті Холл"

Вищезгаданий адвокат ознайомився з матеріалами справи, згідно з якими, терористів завербувало керівництво "Вілаят Хорасан". Водночас безпосередніх замовників теракту в "Крокусі" досі не знайшли, що випливає з 420 томів справи.

За даними слідства, після теракту підозрювані терористи отримали від організаторів наказ залишатися на місці та зустріти російських силовиків з боєм. Втім, наказу вони не підкорилися і залишили центр.

Згідно з оприлюдненою інформацією, коли куратори дізналися про те, що виконавці покинули ТРЦ, то порадили терористам рухатися до кордону з Україною, але не дали жодних інструкцій стосовно того, як перетнути кордон.

Можливо, організатори сподівалися, що під час перетину кордону їх застрелять або наші (росіяни – 24 Канал), або на тій стороні,

– припустив Власов.

Ймовірно, теракт міг бути повʼязаний із загостренням в ізраїльсько-арабських відносинах. Це суперечить версії, якої дотримувалися у Росії, зокрема Володимир Путін та його підлеглі відразу після здійснення теракту у Підмосков'ї.

Нагадаємо, Путін відреагував на стрілянину лише через добу, а на місце теракту так і не приїхав. Диктатор з перших же слів почав звинувачувати Україну та сказав, що бойовики начебто намагалися там сховатися, бо підозрювані "мали контакти з Києвом".

Крім того, Олександр Бортніков, директор Федеральної служби безпеки Росії, звинувачував українські, американські та британські спецслужби у нібито причетності до сприяння нападу, хоча жодних доказів не було надано.