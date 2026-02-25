"Заказ" за 100 долларов: как девушка из Харькова "заманила" полицию на место теракта во Львове

18-летнюю харьковчанку подозревают в "заманивании" полицейских на место теракта, произошедшего во Львове в ночь на 22 февраля. По данным следствия, девушка сделала вызов на спецлинию 112 по указанию российских спецслужб.

После прибытия патруля на локации раздались взрывы. Об этом сообщает СБУ.

Смотрите также Теракт во Львове 22 февраля: в каком состоянии находятся пострадавшие

Как действовала подозреваемая?

По информации правоохранителей, в январе этого года девушка попала в поле зрения представителей российских спецслужб, когда искала "легкие заработки" в телеграмм-каналах.

Ей предложили выполнить задание – позвонить на экстренную линию и озвучить заранее подготовленный текст.

Находясь в Харькове, она сообщила, что якобы видела двух неизвестных, которые проникли в продовольственный магазин во Львове. Таким образом правоохранителей намеренно побудили выехать на определенную локацию.

За этот "фейковый" вызов фигурантка планировала получить 100 долларов США. Средств она так и не получила, а ее местонахождение в тот же день установили.

Сейчас ей сообщено о подозрении по части 2 статьи 383 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.

Что известно о теракте во Львове?