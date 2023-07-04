В Энергодаре и Мариуполе заметили мобильные радиационные лаборатории россиян, – "Атеш"

Украинские партизаны из "Атеша" 4 июля предупредили о возможной подготовке россиян к теракту на Запорожской АЭС. В движении сопротивления отметили, что в оккупированных городах Энергодаре и Мариуполе заметили мобильные радиационные лаборатории оккупантов.

Эти российские авто предназначены для того, чтобы измерять уровень радиационных выбросов в этих населенных пунктах. Пока в "Атеше" точно не знают, зачем захватчики пустили эти автомобили по оккупированным городам нашего государства.

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В "Атеше" заметили мобильные радиационные лаборатории оккупантов

Партизаны подчеркнули, что по временно оккупированным Мариуполю и Энергодару ездят мобильные радиационные лаборатории захватчиков, переданные им из Воронежской области страны-агрессорки. Они предположили, что оккупанты могли вывезти что-то с территории Запорожской АЭС через морской порт города Мариуполя.



В "Атеше" показали мобильные радиационные лаборатории россиян / Фото "Атеша"

В украинском движении сопротивления также напомнили, что Кремль приказал вывести персонал с территории ЗАЭС до 5 июля.

Также партизаны отметили, что в последние дни Москва начала массированную информационную кампанию по обвинению Украины в подготовке к провокациям на Запорожской АЭС. Так, пропагандистские СМИ утверждают, что уже 5 июля 2023 года Украина вроде бы подорвет станцию.

Важно помнить аксиому – если Россия чем-то обвиняет Украину, то она сама это планирует сделать,

– отметили в "Атеше".

Несмотря на это, партизаны отметили, что они не оставляют надежд на то, что Россия откажется от "безумия" с терактом на оккупированной Запорожской атомной электростанции.

В ВСУ заявили о подготовке оккупантов к теракту на ЗАЭС