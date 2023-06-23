Россия – это неуклюжее и безобразное государство, – Давидюк отреагировал на ядерные угрозы Путина

Освобождение территории от российских захватчиков продолжается. Параллельно с этим продолжаются угрозы России относительно возможного теракта на Запорожской АЭС. Впрочем, это не влияет на украинское контрнаступление.

Об этом 24 Канала сказал политолог Николай Давидюк. Россия точно поплатится за все угрозы, нужно время. Поэтому нам не нужно останавливаться на половине пути.

Читайте также: Минирование Запорожской АЭС: оговорка пропагандистов раскрыла циничный план России

Россия это неуклюжее, безобразное государство, не имеющее права на существование. Ядерная угроза, ядерный шантаж будет продолжаться, но в любом случае мы свою работу делаем, двигаемся вперед. К большому сожалению, все может произойти. Живем в такое страшное историческое время,

– отметил Давидюк.

Давидюк отреагировал на угрозы Путина: смотреть видео

Единственное спасение – наши защитники и защитницы

Как отметил Давидюк, до саммита НАТО ядерные угрозы со стороны России будут ужесточаться, а после завершения будут стихать.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11 – 12 июля. Внимание будет приковано к отношениям Украины с военным альянсом.

Запад до сих пор жестко не отреагировал на подрыв Каховской ГЭС, а пока не реагирует на угрозы Кремля – взорвать крупнейшую атомную электростанцию в Европе.

Это все лежит на наших плечах. Нам нужно быть на страже того, что единственным спасением для Украины могут быть исключительно наши войска, политические и демократические шаги, чрезвычайно важные. С этим нам определенное время придется жить, пока мы не демонтируем кремлевский режим,

– сказал Давидюк.

Россия готовит теракт на Запорожской АЭС: последние новости