Минусы для России будут огромны, – обозреватель предположил, что могут сделать оккупанты на ЗАЭС

Россия прибегает к гибридным провокациям на ЗАЭС, которые увеличивают угрозу ядерной катастрофы. Однако новая техногенная катастрофа не даст России существенных преимуществ на поле боя.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Давид Шарп. По его мнению, подрыв Запорожской АЭС маловероятен, потому что несет для России больше рисков, чем пользы.

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Насколько целесообразен теракт на ЗАЭС с военной точки зрения

У России не будет существенных выгод от радиоактивного заражения территорий вокруг Энергодара. А вот минусы для страны-агрессорки будут огромными.

"Такие теракты имеют смысл только тогда, когда оккупационные войска примирятся с потерей объекта. Но даже если оккупанты прибегнут к теракту на Запорожской АЭС, это не сможет остановить продвижение Вооруженных Сил, если оно начнется", – убежден Шарп.

Вокруг Энергодара образуется загрязненная зона, в которой не будет действовать ни Украина, ни Россия. Впрочем, в нескольких десятках километров от ЗАЭС боевые действия будут продолжаться. И если Россия терпит поражение, взрыв на ЗАЭС ее уже не спасет.

Давид Шарп об успехах Вооруженных Сил на фронте и риске теракта на ЗАЭС: смотрите видео

Чем может обернуться дерзкий теракт России

Как только произойдет взрыв на ЗАЭС, Россия получит мощный ответ мирового сообщества. Запад и даже Китай не готовы закрыть глаза на эти игры Путина. Последствия такого теракта будут несоразмерны с подрывом Каховской ГЭС, ведь это будет означать загрязнение прилегающих территорий радиацией на целые века.

"Гипотетический теракт на Запорожской АЭС – это переход всех возможных красных линий, после которого Россию будет ждать настоящая месть. На войне нельзя загонять противника в угол, ведь это заставит его пойти на отчаянные шаги, которые могут обернуться для тебя катастрофой", – отметил Шарп.

Украина не собирается нарушать нормы международного права в ответ на провокацию агрессора. Такие действия поставили бы под угрозу военную помощь от Запада и дали бы российской пропаганде аргумент для ведения войны.

Нельзя исключать, что Россия все же решится на ядерный террор. Но с рациональной точки зрения, по мнению военного обозревателя, подрыв Запорожской АЭС маловероятен. Однако, как показывает бегство России с правобережья Херсона, от оккупантов можно ожидать выведения ЗАЭС из строя и применения тактики выжженной земли на всей территории, которую им придется покинуть.

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