Кто-то погиб по дороге в больницу, – экс-командир полка сказал, где сейчас раненые из Еленовки

российские оккупанты цинично убили украинских пленных в Еленовке. Некоторые мужчины погибли по дороге в больницу.

О теракте в Еленовке 24 каналу рассказал экс-командир мариупольского полка Денис Жорин. По его словам, это чудо, что в результате этого военного преступления россиян вообще кто-то выжил. Скорее всего, там все должны были погибнуть.

Важно 1 августа в Еленовку должна была приехать международная комиссия, теракт – не случайность, – разведка.

Пожалуй, это чудо. Я так понимаю, что там никто не должен был выжить. Но это свидетельствует об очередной тупости российских исполнителей, которые не смогли нормально выполнить задание,

– считает Жорин.

Раненые находятся в больнице в Донецке

Жорин подтвердил, что несколько представителей мариупольского полка погибли по дороге в больницу. В целом раненые сейчас находятся в госпитале в Донецке. Там им оказывают минимальную медицинскую помощь. Буквально, чтобы никто не погиб от ран.

Военный отмечает, что Украина должна давить на россию, чтобы получить доступ к месту преступления. Хотя понятно, что оккупанты точно уже "замели" все следы. Кроме того, критически необходимо добраться до раненых. Они ведь важные свидетели этого военного преступления.

Очень важно получить доступ к находившимся в этом помещении раненым. Именно их свидетельства – главные доказательства в будущих судебных делах против российской власти и исполнителей, совершивших убийство,

– отметил Жорин.

Жорин об убийстве украинских пленных в Еленовке: смотрите видео

Теракт, совершенный оккупантами в Еленовке: главное