В киевский морг привезли тела защитников, большинство из Еленовки

Украина вернула домой тела 62 наших военных. В частности, и погибших в теракте в Еленовке. Многие тела обуглены. Правоохранители планируют провести ряд экспертиз.

Украина вернула домой 62 погибших героя 11 октября. Среди них и защитники "Азовстали", ранее содержавшиеся на территории бывшей колонии на Донетчине.

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Для идентификации погибших воинов будет проведен тест ДНК

Павших военных доставили в один из моргов Киева. В патронатной службе полка Пропопенко отметили, что большинство тел именно из Еленовки. Впрочем, идентифицировать их сейчас трудно.

Многие тела обуглены. Специалисты проводят фотофиксацию татуировок, личных вещей и документов. Затем все тела направят на экспертизы и сделают тест ДНК. Накануне в Минреинтеграции рассказали, что наших воинов удалось вернуть после сверхтяжелых переговоров.

Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину! светлая память героям,

– подчеркнул Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести Олег Котенко.



Тела погибших в Еленовке защитников доставили в киевский морг / Фото патронатной службы полка Прокопенко

Кстати Украина вернула тело израильтянина Дмитрия Фиалки, который воевал против российских захватчиков

Что нужно знать о трагедии в Еленовке

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в Еленовке, где содержали украинских военнопленных, прогремел сильный взрыв.

Около 40 наших защитников погибли. Еще 130, по данным Офиса генпрокурора, получили ранения. Оккупанты пытались обвинить в теракте Украину. Якобы ВСУ ударила по зданию из HIMARS.

Источники 24 канала в разведке заявили, что такая информация – очередная провокация России. Все выстрелы из HIMARS отслеживают. Более того, о том, что защитники Мариуполя находятся в колонии Еленовки знали все. Поэтому украинские военные ни в коем случае не атаковали бы это место.

в разведке заявили, что такая информация – очередная провокация России. Все выстрелы из HIMARS отслеживают. Более того, о том, что защитники Мариуполя находятся в колонии Еленовки знали все. Поэтому украинские военные ни в коем случае не атаковали бы это место. В ОП опровергли причастность к атаке и назвали трагедию в Еленовке одним из самых циничных преступлений России ".

В Генштабе сообщили, что на самом деле враг обстрелял пленных прицельным огнем из артиллерии. Таким образом, путинские солдаты пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm предположило, что захватчики применили термобарическое оружие

Оккупанты не допускали к убитым в Еленовке ни представителей из Украины, ни международные организации

Стоит увидеть – Эпицентр взрыва в Еленовке был внутри здания: смотрите видео