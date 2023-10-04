Россияне врут: в ООН определили, откуда "прилетело" по колонии в Оленовке
Источник:Дмитрий Лубинец
ООН представила отчет по расследованию теракта в исправительной колонии возле Еленовки. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, документ опровергает заявления России о "прилете" из HIMARS.
Если бы по колонии ударили с HIMARS, разрушения были бы гораздо больше. Об этом, отмечает омбудсмен Дмитрий Лубинец, говорится в новом отчете ООН о правах человека в Украине.
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Нет HIMARS
Как утверджает Лубинец, в ООН четко заявили, что попадания по колонии не могли совершить с HIMARS.
Напомним, что россияне утверждают, что, дескать, колонию с украинскими пленными обстреляли именно из этой установки. В пользу своей версии они даже предоставляли кадры с якобы фрагментами боеприпасов HIMARS.
В отчете ООН говорится, что "степень повреждений стен, потолка, крыши и окон казармы, состояние двухъярусных кроватей внутри, размеры остаточного кратера и радиус поражения не характерны для поражения боеприпасами HIMARS". Также там подчеркнули, что одна ракета HIMARS повлекла бы гораздо более серьезные разрушения. Кроме того, там упомянули и за свидетельские показания. Они говорят, что слышали несколько взрывов.
Летело с востока на запад
В ООН также определили траекторию, по которой двигался боеприпас. Фотоснимки и видео разрушенных казарм дают возможность предполагать, что снаряд проник через крышу и двигался с востока на запад.
В отчете говорится, что за теракт в Оленовке несет ответственность именно государство, которое содержало военнопленных. Оно должна провести расследование и наказать виновных.
Лубинец с грустью отметил, что ему не удалось получить информацию о том, что Россия предприняла эти меры.
Трагедия в Оленовке: что известно
- В ночь на 29 июля 2022 года в Волновахской исправительной колонии №120 возле Оленевки, где находились украинские военнопленные, в частности, защитники "Азовстали" произошел теракт. Более 50 пленных погибли. Более 130 получили ранения.
- В Офисе генерального прокурора заявили, что для удара по колонии Россия использовала реактивный термобарический гранатомет.
- По словам свидетелей, в Оленовке раздалось тогда три взрыва. Они были извне и внутри колонии.