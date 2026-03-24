Теракт в Буче: 21-летнему злоумышленнику вручили подозрение

Нацполиция 24 марта объявила подозрение злоумышленнику, который накануне совершил теракт в Буче. Это 21-летний местный житель.

Его задержали через несколько часов после преступления по "горячим следам", а теперь сообщили о подозрении в теракте. Напомним, событие произошло на одной из улиц города Буча. В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о взрыве, в результате чего в ее доме были повреждены окна и фасад.