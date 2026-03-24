24 марта, 11:53
Теракт в Буче: 21-летнему злоумышленнику вручили подозрение
Основные тезисы
- 21-летнему жителю Бучи объявлено подозрение в террористическом акте, который произошел 23 марта.
- Подозреваемый заявил, что получал инструкции и вознаграждение за подрывы от неизвестного из компьютерной игры, вероятно представителя России.
Нацполиция 24 марта объявила подозрение злоумышленнику, который накануне совершил теракт в Буче. Это 21-летний местный житель.
Его задержали через несколько часов после преступления по "горячим следам", а теперь сообщили о подозрении в теракте. Напомним, событие произошло на одной из улиц города Буча. В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о взрыве, в результате чего в ее доме были повреждены окна и фасад.