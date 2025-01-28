Трагедия в Еленовке: спутниковые снимки не показали доказательств применения артиллерии

В июле 2022 года в одном из бараков Волновахской исправительной колонии, где находились военные "Азова", произошел теракт. Для выяснения причины Украина применяла в том числе и спутниковые снимки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг "От Еленовки до Гааги: кто ответит за коварное убийство украинских военнопленных?"

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Какую информацию об Еленовке дали спутниковые снимки

Дмитрий Марцин, прокурор 18-го Департамента Офиса Генерального прокурора, отметил, что с помощью спутниковых снимков исследовали территорию в радиусе 40 километров от колонии. То есть брали максимальную дальность артиллерийских средств поражения.

К сожалению, не смогли мы установить никаких следов использования. Это, скорее всего, связано с тем, что в тот период есть очень ограниченное количество спутниковых снимков. По ним установить или продвинуться относительно средства поражения на данный момент не удалось. Этот вопрос исследовался комплексно, возможные варианты прорабатываются,

– отмечает Роман.

Роман Мартыновский, ведущий эксперт Регионального центра прав человека, добавил, что результаты прокуратуры и общественных организаций могут отличаться, ведь последние не связаны нормами уголовно-процессуального кодекса. Общественные организации также исследовали снимки.

Эксперт отмечает, что тогда расстояние от колонии в Еленовке до линии боевого соприкосновения составляло около 10 – 12 километров. По словам Романа Мартыновского, возникает вопрос, почему пленных повезли в Еленовку, если есть риск даже случайного попадания на территорию, что является таковой ответственностью России.

Мы заметили, что до мая 2022 года обстрелы в районе этой территории были довольно активными как со стороны ВС Украины, так и со стороны ВС РФ. Начиная с апреля, когда колония возобновила свою деятельность, интенсивность обстрелов со стороны ВСУ значительно уменьшилась. А в отношении территории прилегающей к самой колонии, то так не фиксируется мест поражений со стороны украинской армии,

– отмечает Роман.

Так же заметно, что с июня активность российской армии вблизи колонии увеличилась. На снимках видно, что с этой территории били из РСЗО "Град". То есть россияне размещали позиции в районе километра от Еленовки.

"Это делалось с целью спровоцировать вооруженные силы Украины на ответ и возможное поражение территории колонии", – указывает эксперт.