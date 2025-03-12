Теракт в Ивано-Франковске 11 марта организовала Россия: враг взорвал собственных агентов

Теракт в Ивано-Франковске во вторник, 11 марта, организовала Россия. Вражеские спецслужбы взорвали собственных агентов, которые переносили самодельное взрывное устройство в районе железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины. Там предостерегли о новой тактике, которую начали использовать российские спецслужбы. Также одному из причастных было объявлено подозрение.

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Кто причастен к теракту в Ивано-Франковске

Служба безопасности совместно с Национальной полицией по горячим следам установили обстоятельства и исполнителей теракта в центре Ивано-Франковска. Вечером 11 марта российская спецслужба взорвала двух собственных агентов. Их приспешниками оказались двое местных несовершеннолетних 15 и 17 лет.

Их завербовали через телеграм-каналы по поиску "легких денег" и вовлекли в преступную деятельность. Известно, что 17-летний злоумышленник погиб на месте, а его 15-летний сообщник госпитализирован с тяжелыми ранениями. По данным следствия, несовершеннолетние учились в колледжах и дружили.

В обмен на обещание денег от оккупантов они по инструкции российского куратора изготовили самодельное взрывчатое вещество и два СВП, замаскированные под термосы. Для конспирации фигуранты делали это в арендованной за деньги куратора квартире в многоэтажке вблизи железнодорожного вокзала.

– говорится в сообщении.

СБУ сообщает, что обе взрывчатки они снарядили детонаторами с возможностью дистанционного подрыва и дополнительными поражающими элементами в виде металлических гаек. После этого злоумышленники привели оба взрывных устройства в боевую готовность, по указанию своего куратора.

Погибший несовершеннолетний в Ивано-Франковске / Фото источников 24 Канала

Ориентировочно в 18:30 они направлялись в определенную локацию для размещения одного из взрывных устройств. По дороге российская спецслужба активировала СВП в их пакете. Помимо несовершеннолетних от удара взрывной волной пострадали еще двое случайных прохожих.

Обратите внимание! В СБУ напоминают, если вам предлагают "просто занести пакет" в ТЦК, полиции или другое админздание, знайте - вас хотят убить. Чтобы не стать террористом-смертником, сообщайте о попытках вербовки в чат-бот СБУ "Спали" ФСБешника".

Известно, что 15-летнему парню объявили подозрение по статьям о пособничестве в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека и незаконному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Кроме того, сейчас решают по поводу двух 15-летних девушек, которые были в одной компании с фигурантами во время подготовки теракта. СБУ предостерегает, что российские спецслужбы применяют новую тактику, они подрывают своих агентов, а затем избавляются от лишних следствий.