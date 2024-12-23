Одна из пострадавших во время теракта – гражданка Украины 1972 года рождения. Ее состояние до сих пор оценивается как тяжелое, сообщили в МИД Украины Суспильному, передает 24 Канал.

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Пострадавшая до сих пор в тяжелом состоянии

Известно, что пострадавшая украинка получает всю необходимую медицинскую помощь. В воскресенье, 22 декабря, консул Посольства Украины в Германии посетил ее в больнице.

Дипломаты отметили, что дело находится под контролем Посольства Украины в Германии. Ведомство поддерживает постоянную связь с медицинским учреждением и родственниками пострадавшей.

Во время теракта водитель BMW на скорости проехал около 400 метров на ярмарке и врезался в толпу. Подозреваемому в совершении теракта, 50-летнему врачу, уже избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Ранее 24 Канал сообщал, что Саудовская Аравия предупреждала Германию о злоумышленнике, но немецкие власти не смогли должным образом оценить риск. Подозреваемый, который проживал в Германии 20 лет, поддерживал ультраправые партии и критиковал обращение с беженцами.