Одна з постраждалих під час теракту – громадянка України 1972 року народження. Її стан досі оцінюється як важкий, повідомили в МЗС України Суспільному, передає 24 Канал.

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Постраждала досі у важкому стані

Відомо, що потерпіла українка отримує всю необхідну медичну допомогу. У неділю, 22 грудня, консул Посольства України в Німеччині відвідав її в лікарні.

Дипломати зазначили, що справа перебуває під контролем Посольства України в Німеччині. Установа підтримує постійний зв’язок з медичним закладом і родичами постраждалої.

Під час теракту водій BMW на швидкості проїхав близько 400 метрів на ярмарку та врізався в натовп. Підозрюваному у здійсненні теракту, 50-річному лікарю, вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Раніше 24 Канал повідомляв, що Саудівська Аравія попереджала Німеччину про нападника, але німецька влада не змогла належно оцінити ризик. Підозрюваний, який проживав у Німеччині 20 років, підтримував ультраправі партії та критикував поводження з біженцями.