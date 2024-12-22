Теракт в Магдебурге: Берлин ранее предупреждали об "опасном" враче из Саудовской Аравии

20 декабря во время рождественской ярмарки в Магдебурге произошел теракт. Гражданин Саудовской Аравии на высокой скорости въехал в толпу людей.

Погибли 5 человек, сотни получили ранения. Среди пострадавших – украинка, которая находится в тяжелом состоянии, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Берлин предупреждали об опасном враче из Саудовской Аравии

Злоумышленником оказался 50-летний психиатр из Саудовской Аравии, который проживал в Германии уже почти 20 лет.

Публикации в аккаунте подозреваемого в соцсети "X" свидетельствуют о том, что он поддерживал антиисламские и ультраправые партии, включая Альтернативу для Германии, и критиковал Берлин за его обращение с саудовскими беженцами.

В 2019 году подозреваемый дал ряд интервью СМИ, в частности немецкой газете FAZ и BBC, в которых он рассказывал о своей работе активиста и помощи жителям Саудовской Аравии и людям, которые отвернулись от ислама и бежали в Европу. "Хорошего ислама нет", – сказал он тогда изданию FAZ.

Источник в Саудовской Аравии сообщил Reuters, что Эр-Рияд предупредил немецкие власти о подозреваемом после того, как он опубликовал в своем аккаунте "X" экстремистские взгляды, которые угрожали миру и безопасности.

Источник в немецких службах безопасности подтвердил, что власти Саудовской Аравии прислали несколько подсказок в 2023 и 2024 годах, и что они были переданы соответствующим органам безопасности.

Впрочем, оценка риска, проведенная в прошлом году немецкими государственными и федеральными уголовными следователями, пришла к выводу, что мужчина "не представлял особой опасности", сообщила газета Welt со ссылкой на источники безопасности.