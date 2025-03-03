В Германии автомобиль влетел в толпу людей, по меньшей мере 1 человек погиб

В понедельник, 3 марта, в немецком Мангейме автомобиль промчался по центру города. Транспорт въехал в толпу – по меньшей мере 1 человек погиб.

Об этом сообщает Mannheimer Morgen, передает 24 Канал. На парадной площади города работает вооруженная полиция.

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Что известно об инциденте

Управление внутренних дел земли Баден-Вюртемберг предупреждает население об "опасной для жизни ситуации" через систему оповещения – людей просят избегать центра Мангейма.

По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на торговую пешеходную улицу, где проходит карнавальная ярмарка, и сбил с ног нескольких прохожих.

Здесь ужасно, никто не знает, что произошло, ты видишь только раненых людей и мертвого человека, и не знаешь, что делать,

– комментирует очевидец.

Ситуация в центре Мангейма: смотрите видео

Напомним, 27 февраля в Израиле на шоссе вблизи Пардес-Хана-Каркур автомобиль наехал на людей возле автобусной остановки. В результате теракта пострадали по меньшей мере 14 человек. По предварительной информации полиции, злоумышленником оказался 50-летний палестинский нелегал.