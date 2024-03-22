Предварительно, нескольким удалось убежать: как террористов в Москве описывают очевидцы
В России вечер 22 марта оказался неспокойным. В одном из торговых центров Подмосковья неизвестные учинили стрельбу. По предварительной информации, некоторым злоумышленникам удалось скрыться.
В Подмосковье в торговом центре "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Сообщается, что в результате теракта есть погибшие и раненые.
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Очевидцы описали террористов
РосСМИ сообщают, что по состоянию на сейчас в помещении вместе с пожарными работает специальный отряд быстрого реагирования. Они эвакуируют людей и ведут поиски тех, кто совершил террор.
Очевидцы уже описали то, какими они запомнили злоумышленников.
По меньшей мере пять человек, бородатых. Они действуют как обученные и тренированные боевики. Когда они зашли в здание, они убили охрану и людей, которые стояли у дверей. Затем они заблокировали главный вход,
– вспоминают они.
Также отмечается, что террористы были вооружены автоматами АКМ (Автомат Калашникова модернизированный – 24 Канал). В частности, по меньшей мере двое из нападавших имели при себе рюкзаки. Вероятно, у них также есть "зажигательная смесь".
Что известно о теракте в Подмосковье
- Вечером 22 марта российские телеграм-каналы начали писать о стрельбе в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой. Впоследствии эту информацию подтвердили официальные источники.
- Местные медиа сообщают, что стрельба началась во время выступления группы "Пикник". Кто-то заявляет, что неизвестный мужчина начал стрельбу из автоматического ружья.
- В то же время очевидцы рассказывают, что слышали, как стреляли с разных сторон. Так, другое пропагандистское издание сообщает о трех неизвестных с ружьями.
- Кроме того, известно, что в "Крокус Сити Холл" также вспыхнул пожар. Каналы отмечают, что он настолько мощный, что начала разрушаться кровля ТЦ.
- Представители власти выехали на место, в частности губернатор Московской области и прокурор области. Также создали оперативный штаб.
- Российские силовики назвали инцидент терактом. Российская служба "Радио Свобода" обратила внимание, что нападавшие вооружены автоматическим оружием, которое отсутствует в свободной продаже в России.
- По состоянию на 20:30 первые пострадавшие во время теракта в Москве поступили в медицинские учреждения. Сообщается также, что количество тех, кто получил ранения, возросло до 130.