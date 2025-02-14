Взрыв в заведении питания в Николаеве: что известно о погибших военнослужащих

В пятницу, 14 февраля, в Николаеве произошел взрыв в заведении питания, в результате которого погибли трое военнослужащих Центра противоминной деятельности. Следствие продолжается по статье о террористическом акте.

О жертвах трагедии рассказывает Суспильне, передает 24 Канал. Родные погибших подтвердили информацию.

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Вадим Елисеев был профессиональным сапером

Вадим Елисеев родился в 1998 году в поселке Куликовка Черниговской области. Когда ему было 3 года, семья переехала в село Вересоч неподалеку, а впоследствии – в Житомирскую область. Там парень закончил обучение в Рыжинской гимназии.

В 2017 году Вадим получил специальность слесаря по ремонту автомобилей в Куликовском профессиональном аграрном лицее. С 2018 года он служил наводчиком в 1-й танковой Северской бригаде. Весной 2021 года парень подписал контракт с Центром противоминной деятельности, выбрав профессию сапера.

Вадим Елисеев был профессиональным сапером, постоянно учился и совершенствовал свои навыки. Несколько раз проходил обучение в противоминной школе в Косово. Имел награды 1-й танковой, Центра противоминной деятельности. В 2022 году – награжден знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины",

– написала председатель Куликовской общины Юлия Постернак.

Вместе с женой и дочерью Вадим проживал в селе Халявин Черниговской области.

Елена Ключникова впервые поехала в командировку

Елена Ключникова родилась в 1986 году в Чернигове. Училась в школе №16 и закончила с отличием медицинский колледж. После женщина работала в гинекологии Черниговской больницы №3.

Елена вступила в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения России. Она была медицинской сестрой в Центре противоминной деятельности.

12 февраля 2025 года Елена впервые за 3 года поехала в командировку в Николаев, где произошел теракт. У нее осталось двое детей, 6 и 10 лет, и муж,

– делится сестра погибшей Татьяна Смаль.

Евгению Сирику нравилась его работа

Евгений Сирик родился в 1984 году в Чернигове. Учился в гимназии №31, а затем – на физико-математическом факультете Черниговского государственного педагогического университета имени Т. Г. Шевченко.

Мужчина проходил срочную службу в рядах ВСУ, с 2008 по 2024 год работал на "Новой почте". Ровно год назад Евгений присоединился к Центру противоминной деятельности, был старшим сержантом.

На поле он был очень осторожным, ему нравилась его работа. А здесь – какое-то ужасное стечение обстоятельств. Женя был очень светлым человеком...

– говорит гражданская жена погибшего Татьяна Морозова.

Напомним, о взрыве в заведении питания Николаева сообщили 14 февраля в 15:01. Погибли 3 человека, еще 8 – ранены. "Их вклад в защиту страны неоценим, а их жертвенность – вне времени. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и собратьям погибших", – написали позже в Центре.