Будет одним из обвинений на трибунале, – Зеленский о полугодии со дня теракта в Оленивке

29 января прошло пол года со дня кровавого теракта россиян во временно оккупированной Еленовке в Донецкой области, в результате которого погибли десятки украинских воинов. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это событие станет одним из обвинений против России на трибунале.

Президент подчеркнул, что Украина не позволит миру забыть об этом преступлении. Владимир Зеленский подчеркнул, что все виновные в трагедии в Еленовке обязательно будут наказаны.

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Зло и подлость всегда проигрывают

Глава государства подчеркнул, что мы помним каждого погибшего воина и сейчас боремся для того, чтобы каждый, кто виноват в их смерти, был наказан. И так обязательно будет.

Владимир Зеленский в очередной раз выразил уверенность в том, что Россия непременно проиграет, после чего военных преступников ждет трибунал, на котором они будут отвечать за совершенное. в частности, за теракт в Оленовке.

Коварное массовое убийство в Оленовке будет одним из обвинений на международном трибунале против российского агрессора. Россия проигрывает эту войну. Зло и подлость всегда проигрывают. Должны вернуть всех украинцев домой из российской неволи. Работаем ради этого,

– подчеркнул Зеленский.

Теракт в Оленовке: главное

29 июля 2022 года на территории исправительной колонии №120 в Еленовке прогремел мощный взрыв. Погибли пленные украинцы, находившиеся в изоляторе. Россияне сразу же начали заявлять о якобы украинском обстреле, хотя странно, что "работники" колонии не пострадали. Эксперты убеждены, что россияне могли устроить теракт с помощью термобарического оружия.

Еще в октябре представитель офиса генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик замечал, что миссия ООН по выяснению фактов не приедет в изолятор в Оленовке, ведь нет необходимых гарантий безопасности. Очевидно, что их отказывалась предоставлять российская сторона.

12 января после сложных переговоров и при посредничестве Международного Комитета Красного Креста по Еленовке. удалось вернуть тела 54 погибших защитников. Сейчас идет ДНК-экспертиза для идентификации всех погибших.