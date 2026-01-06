Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

К теме Террористы расстреляли людей на праздновании Хануки в Австралии: возросло количество жертв

Что сказал Владимир Зеленский о теракте в Австралии?

Украинский лидер поддержал Австралию и выразил соболезнования по поводу трагедии в Сиднее. 14 декабря террористы расстреляли людей на пляже Бонди. По словам Зеленского, среди погибших в теракте были и украинцы.

Шестеро жертв – украинского происхождения. Наша солидарность всем родным и близким пострадавших, – написал президент Украины.

Владимир Зеленский также рассказал Энтони Албенизи о ситуации с войной в Украине и о том, в какой помощи нуждается наше войско. Австралийский премьер пообещал всесторонне поддержать Украину и отметил усилия народа по борьбе против российских оккупантов.

Что известно о теракте в Сиднее 14 декабря?