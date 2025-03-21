14-летняя девушка готовила теракт в Тернополе: враг шантажировал ее фото и планировал убить

Стали известны детали подготовки теракта в Тернополе. Работники СБУ задержали 14-летнюю агентку России, которая работала на врага.

Россияне шантажом заставили девочку совершить теракт в Тернополе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Девочку шантажировали

Ее задержали со взрывчаткой возле местного райуправления полиции.

Правоохранители установили, что враг "заметил" девушку, когда она искала быстрые заработки в телеграмм-каналах. Чтобы привлечь ее к сотрудничеству, россияне "взломали" ее телефон. Они шантажировали девушку и угрожали "слить" откровенные фото несовершеннолетней.

В результате она согласилась работать на Россию и по инструкциям оккупантов изготовила самодельное взрывное устройство. Затем спрятала его в рюкзак и тайно оставила под автомобилем, который был припаркован рядом с админзданием полиции.

В этот момент российские спецслужбисты планировали дистанционно взорвать взрывное устройство, чтобы убить свою агентку и максимальное количество граждан, проходивших рядом.

Правоохранителям удалось предотвратить это.

Сейчас девочке сообщили о подозрении по статье о законченном покушении на террористический акт. Она находится под домашним арестом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.