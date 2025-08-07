В четверг, 7 августа, в Службе безопасности Украины рассказали детали происшествия, передает 24 Канал. Совместно с Национальной полицией "по горячим следам" задержали двух российских агентов.

Что известно о теракте в Житомире 5 августа?

По первому сообщению полиции, взрыв в Житомире прогремел около 20:00 на улице Сурина Гора.

По данным СБУ, подготовкой теракта занимались завербованные врагом 17-летняя студентка местного профлицея и ее сверстник. Оба попали в поле зрения россиян, когда искали легкого заработка через телеграмм-каналы.

После вербовки несовершеннолетние получили от куратора инструкции, по которым изготовили СВУ из подручных средств. Для конспирации агенты покупали составляющие в различных магазинах и на местных рынках.

Для максимального поражения они нашпиговали взрывчатку гайками, а для дистанционного подрыва – снарядили мобильным телефоном с удаленным доступом для российских спецслужбистов.

Фигуранты заложили устройство по указанным координатам, а также спрятали рядом камеру, чтобы отследить прибытие на локацию жертв и активировать взрывчатку.

Какое наказание грозит фигурантам?

Следователи сообщили несовершеннолетним о подозрении по статье о террористическом акте, что привело к гибели человека.

В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Хмельницкой области до 15 лет заключения с конфискацией имущества приговорили агента ФСБ, который планировал теракты вблизи подразделений ТЦК и Национальной гвардии. 32-летний мужчина имел криминальное прошлое, речь идет о кражах и распространении наркотиков.