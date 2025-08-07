У четвер, 7 серпня, у Службі безпеки України розповіли деталі події, передає 24 Канал. Спільно з Національною поліцією "по гарячих слідах" затримали двох російських агентів.

Що відомо про теракт у Житомирі 5 серпня?

За першим повідомленням поліції, вибух у Житомирі пролунав близько 20:00 на вулиці Сурина Гора.

За даними СБУ, підготовкою теракту займались завербовані ворогом 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток. Обидва потрапили в поле зору росіян, коли шукали легкого заробітку через телеграм-канали.

Після вербування неповнолітні отримали від куратора інструкції, за якими виготовили СВП з підручних засобів. Для конспірації агенти купували складники в різних магазинах і на місцевих ринках.

Для максимального ураження вони нашпигували вибухівку гайками, а для дистанційного підриву – спорядили мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Фігуранти заклали пристрій за вказаними координатами, а також заховали поруч камеру, аби відстежити прибуття на локацію жертв і активувати вибухівку.

Яке покарання загрожує фігурантам?

Слідчі повідомили неповнолітнім про підозру за статтею про терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Хмельниччині до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили агента ФСБ, який планував теракти поблизу підрозділів ТЦК та Національної гвардії. 32-річний чоловік мав кримінальне минуле, йдеться про крадіжки та розповсюдження наркотиків.