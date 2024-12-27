Действовали по приказу россиян: в Житомирской области два человека взорвали взрывчатку возле ТЦК

Правоохранители задержали двух людей, которые причастны к подрыву взрывчатки возле админздания Бердичевского районного ТЦК и СП. Они согласились на сотрудничество через сомнительный Телеграм-канал и совершили подрыв 24 декабря.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Офис Генерального прокурора. Подозреваемые самостоятельно изготовили взрывчатку и принесли ее в военкомат.

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Подробности подрыва взрывчатки в Бердичеве

Как установили правоохранители, двое наркозависимых граждан были завербованы российскими спецслужбами. Женщина по инструкции кураторов изготовила самодельную взрывчатку, которую поместила в пищевой контейнер с металлическими шариками. К нему она присоединила электродетонатор с дистанционным управлением.

После этого гражданка передала устройство мужчине, который приехал из Киева в Бердичев, чтобы выполнить задание от врагов – взорвать взрывчатку вблизи местного ТЦК и СП.



Женщина собственноручно изготовила взрывчатку / Фото Житомирской областной прокуратуры

Вероятный злоумышленник спрятал взрывное устройство в пакет и оставил его под дверью ТЦК. Он отошел на безопасное расстояние и дистанционно взорвал эту взрывчатку. К счастью, никто из работников ТЦК или гражданских не пострадал.



Мужчина оставил взрывчатку в пакете / Фото Службы безопасности Украины

Все, что происходило мужчина снимал на мобильный телефон, чтобы отчитаться перед российским куратором.



Мужчина снимал теракт вживую / Фото Службы безопасности Украины

Террористов задержали в тот же день

В течение двух часов обоих вероятных преступников задержали. Как выяснилось, к преступлению причастны неоднократно судимый уроженец Донецкой области и жительница Бердичева. Во время обысков правоохранители нашли у подозреваемых доказательства сотрудничества с вражескими спецслужбами.



Правоохранители задержали подрывника и его сообщницу / Фото Житомирской окружной прокуратуры



У террористов изъяли доказательства противоправной деятельности / Фото Житомирской окружной прокуратуры

Сейчас мужчина и женщина находятся под стражей. За совершение террористического акта им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Россия вербует украинцев для совершения преступлений

Напомним, в конце ноября правоохранители задержали двух детей, которые пытались взорвать отделение полиции в Киевской области. Дети вышли на связь с вербовщиками через Телеграм-каналы по поиску быстрых заработков.

В Харькове также к теракту возле здания полиции были причастны дети. Они самостоятельно сделали взрывчатки и оставили их в разных местах.

Также недавно произошел теракт в Днепре в результате которого погиб человек и ранены полицейские. 14 декабря мужчина по приказу россиян Он утверждает что его обманули, заверив, что он должен облить краской коррупционера, но о взрывчатке он не знал.