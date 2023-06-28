Последствия коснутся десятков миллионов людей, – Лубинец о возможном теракте на ЗАЭС

Россияне в любой момент могут совершить теракт на Запорожской АЭС. В результате эвакуировать придется жителей сразу нескольких областей.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона. По его словам, в каждом из регионов уже созданы штабы по эвакуации. Кроме того, передает 24 Канал, проработан вопрос с вывозом жителей из зон в радиусе 30 и 50 километров от ЗАЭС.

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К теракту на ЗАЭС готовятся

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Лубинец добавил, что власти подготовили все медицинские средства. Кроме того, проработаны логистические маршруты. Речь идет как о том, где будут размещать людей, так и о том, как их будут довозить. Если россияне взорвут ЗАЭС, то к спасению присоединится как государство, так и волонтеры.

В то же время омбудсмен предполагает, что существует реальная угроза теракта. Россияне действительно могут взорвать Запорожскую АЭС.

С высокой вероятностью, они могут это сделать, я считаю. Многие международные эксперты не думали, что Россия подорвет Каховскую ГЭС, но она это сделала,

– подчеркнул он.

Угроза для миллионов людей

По словам Лубинца, представители международных организаций подобные заявления теперь делают о ЗАЭС. Впрочем, им следует понимать, что в этом случае опасность коснется не только Украины, но и соседних государств. Последствия взрыва Запорожской АЭС коснутся десятков миллионов человек, подчеркнул он.

Он также добавил, что под наибольшей угрозой окажутся жители временно оккупированных территорий при подрыве. Связано это с тем, что у Украины нет доступа к ним. Подобная ситуация наблюдалась, когда россияне совершили теракт на Каховской ГЭС. Тогда эвакуацию враг вообще не переживал.

Опыт Каховской ГЭС показал, что россияне блокируют эвакуацию людей из пострадавших районов. На захваченных территориях гражданские пострадают больше всего,

– подчеркнул он.

Накануне глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что враг готов к теракту на ЗАЭС, и что план уже утвержден. По его словам, оккупанты могут пойти на этот шаг, чтобы: