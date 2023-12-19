Приоритетом для полиции будет охрана общественных, учебных заведений, а также органов местного самоуправления. Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской ОВА Игорь Шинкарюк во время брифинга.

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Какие меры безопасности будут действовать на Закарпатье

По словам заместителя председателя ОВА, решение об усилении безопасности общественных заведений будет действовать до окончания военного положения или до отмены этого решения.

Так, совет обороны Закарпатской области принял решение о том, что в дошкольных учебных заведениях, школах, колледжах и вузах будут постоянно находиться правоохранители. Ведь особое внимание будут уделять безопасности детей в учебных заведениях.

В то же время Игорь Шинкарюк отметил, что решение об усилении этой безопасности общины будут принимать самостоятельно и будут реализовываться по запросу о направлении дополнительных полицейских нарядов. Поскольку сессии в общинах большим скоплением людей, представителей ОО, депутатов, медиков, педагогов.

Соответствующие планы были разработаны, были предоставлены предложения от руководителей правоохранительных органов. Главная задача – не допустить, предупреждать и выявлять такие преступления на этапе подготовки,

– подчеркнул заместитель председателя ОВА.

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