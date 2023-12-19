Пріоритетом для поліції буде охорона громадських, навчальних закладів, а також органів місцевого самоврядування. Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк під час брифінгу.
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Які заходи безпеки діятимуть на Закарпатті
За словами заступника голови ОВА, рішення про посилення безпеки громадських закладів діятиме до закінчення воєнного стану, або до скасування цього рішення.
Так, рада оборони Закарпатської області ухвалила рішення про те, що в дошкільних навчальних закладах, школах, коледжах та ВНЗ – постійно перебуватимуть правоохоронці. Адже особливу увагу надаватимуть безпеці дітей у закладах освіти.
Водночас Ігор Шинкарюк зазначив, що рішення стосовно посилення цієї безпеки громади прийматимуть самостійно та буде реалізовуватися за запитом про направлення додаткових поліцейських нарядів. Оскільки сесії в громадах є великим скупченням людей, представників ГО, депутатів, медиків, освітян.
Відповідні плани розроблені, були надані пропозиції від керівників правоохоронних органів. Головне завдання – не допустити, попереджувати та виявляти такі злочини на етапі підготовки,
– наголосив заступник голови ОВА.
Що відомо про теракт на Закарпатті: останні новини
- 15 грудня, близько 12:00 ранку, у приміщенні Керецьківської сільської ради Мукачівського району, під час засідання сесії депутат Сергій Батрин підірвав три гранати. Підривник та 23 людини постраждали. Зокрема від тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а у більшості людей діагностували осколкові поранення.
- А вже 16 грудня стало відомо про першу жертву. Ввечері у лікарні помер 55-річний депутат із села Березники Віктор Пряділя.
- Водночас ЗМІ повідомляють, що трагедії могла передувати суперечка через бюджетні питання із чинним головою сільради.
- СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення теракту, а також повідомила Батрину про підозру.
- Так, підривнику обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою без можливості внести заставу. Зловмисник перебуватиме в лікарні Сваляви під охороною. Пізніше його переведуть до Ужгорода або Мукачева до спецпалати. У СІЗО його наразі прийняти не можуть, бо він не здатний ходити.