В Харькове предупредили теракты возле админзданий в центре города, - СБУ

СБУ и Нацполиция задержали еще одного российского агента. Он готовил серию терактов вблизи административных зданий в центре Харькова.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно об агенте Кремля?

По данным следствия, СБУ и Нацполиция заблаговременно сорвали попытку врага организовать теракты. Злоумышленник должен был изготовить самодельные взрывчатки с дистанционным управлением и заложить в людных местах в Харькове.

Российские спецслужбы планировали активировать взрывчатку в час пик с помощью звонков на телефоны, которыми были оснащены самодельные устройства. Агента задержали "на горячем" в арендованной квартире во время изготовления взрывчатки.

Злоумышленником оказался 18-летний парень с наркозависимостью. Его завербовали через телеграмм по поиску "легких денег за дозу". Во время обысков у него нашли 2,5 литра химической жидкости, электронные компоненты для детонации и телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Переписка агента с российскими кураторами / Фото СБУ

Фигуранту сообщили о подозрении по делу о пособничестве в подготовке теракта. Парень находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

